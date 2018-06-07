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«НАТО никогда не откажется от диалога с Россией»
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«НАТО никогда не откажется от диалога с Россией» 

ТАСС 15 минут назад
Фото: © AP Photo/Alex Brandon
НАТО никогда не откажется от диалога с Россией и от возможности наладить отношения с Москвой.
С таким утверждением выступил глава Пентагона Джеймс Мэттис перед журналистами в среду по пути в Брюссель, куда он вылетел для участия во встрече министров обороны альянса.
"НАТО никогда не откажется от диалога с Россией. НАТО никогда не отвернется от попыток добиться налаживания отношений с Россией", — отметил он.
"Вместе с тем, когда мы видим, что происходит с выборами в Америке и некоторыми европейскими выборами, когда мы видим другие случаи изменения Россией границ в Европе путем применения силы, тогда НАТО приходится отвечать", — добавил Мэттис.
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