Британская полиция призвала к бдительности

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Полиция заявила о высоком уровне террористической угрозы в Британии 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: © AFP 2018 / Geoff Caddick
Глава контртеррористического командования полиции Лондона Дин Хэйдон считает, что в Великобритании сохраняется "очень высокий" уровень террористической угрозы.
В интервью телеканалу Sky News, приуроченному к годовщине теракта на Лондонском мосту, Хэйдон рассказал, что за последний год полиция и служба безопасности Британии предотвращали "примерно один теракт" каждый месяц.
"Текущий уровень угрозы в Великобритании все еще очень высок, он сохраняется с 2014 года… Он повышался до критического дважды, после терактов в Манчестере и на станции Parsons Green (в Лондоне). Но в настоящий момент мы находимся на очень высоком уровне, то есть теракт весьма вероятен", — рассказал Хэйдон.
Глава контртеррористического командования полиции Лондона призвал граждан проявлять бдительность, подчеркнув, что британские правоохранительные органы "все время ведут очень сложную работу по предотвращению террористических атак".
Теракт во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел в Манчестере 22 мая 2017 года. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей.
Вечером 3 июня 2017 года автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту в самом центре британской столицы, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали с ножами на людей на близлежащем рынке Боро. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли.
Взрыв на станции Parsons Green на западе Лондона прогремел в утренний час пик 15 сентября 2017 года. В результате взрыва пострадали 30 человек. Самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. Данный инцидент стал пятым по счету терактом в Британии в 2017 году.
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