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Сувенирная банкнота вызвала ажиотаж в Словакии
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В Словакии выпустили сувенирную банкноту с орфографической ошибкой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Euro Souvenir Slovensko
Сувенирная банкнота номиналом 0 евро с орфографической ошибкой поступила в субботу в продажу в Словакии, сообщило республиканское радио.
В надписи Bratislavský hrad (Братиславский град) пропущена вторая буква s, и она выглядит как Bratislavký hrad.
"Специально за этой банкнотой на выставку коллекционеров в Братиславе пришло в субботу множество людей, полагая, что из-за допущенной орфографической ошибки стоимость банкноты в будущем лишь дополнительно возрастет. Тираж банкноты неизвестен", — говорится в сообщении.
На сувенирной банкноте изображен возвышающийся над Дунаем исторический Братиславский град, где когда-то короновали венгерских королей.
Восьмого мая в Словакии была выпущена ко Дню Победы над нацизмом сувенирная банкнота номиналом 0 евро с изображением памятника Словацкого национального восстания и чехословацкого танка довоенного производства LT-38, ее тираж составил 5 тысяч экземпляров. Банкнота продавалась в городе Банска-Бистрица в течение всего одного дня. Более половины тиража было заранее резервировано коллекционерами из многих стран.
Концепция выпуска сувенирных евробанкнот берет начало во Франции, где их впервые выпустили в 2015 году. Позднее такие банкноты выпускали в Германии, Австрии, Испании и ряде других стран. Главной идеей подобных акций является поддержка туризма и пропаганда известных европейских культурных и исторических памятников.
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