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Болгария пытается спасти буренку, перешедшую границу ЕС
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Болгария пытается спасти буренку, перешедшую границу ЕС 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: www.vesti.ru
В Болгарии стельную (то есть беременную) корову хотят усыпить за то, что она нелегально перешла границу Евросоюза. Буренка по кличке Пенка убежала от хозяина, прошла 20 километров и оказалась в Сербии.
Спустя две недели местный фермер нашел корову и вернул ее законному владельцу. Но вскоре хозяин беглянки получил документ, в котором сказано: Пенка попала обратно в Евросоюз в обход таможни, к тому же у нее не было ветеринарного сертификата, а значит, ее надо усыпить.
Болгарский фермер надеется спасти свою любимицу при помощи общественности. Петиция в защиту Пенки собрала в интернете без малого пять тысяч подписей.
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