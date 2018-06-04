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Беременную корову казнят за пересечение границы ЕС
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Беременную корову казнят за пересечение границы ЕС 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
В Болгарии приговорили к смерти беременную корову, которая незаконно пересекла границу Евросоюза. Об этом сообщает AFP.
Животное по имени Пенка ушло пастись в районе болгарской деревни Копиловцы. Спустя некоторое время корова добрела до болгарско-сербской границы и покинула территорию Евросоюза.
Пенку обнаружил один из местных фермеров и позднее вернул ее хозяину. Сербский ветеринар сообщил, что животное полностью здорово. Однако власти Болгарии заявили, что животное незаконно пересекло государственную границу, и по закону его необходимо усыпить.
Такое решение опротестовал владелец коровы. Он возмутился, что Пенку никто не остановил, потому что не заметить, что животное переходит границу, было невозможно. К тому же через три месяца она должна была дать потомство.
Как пишет агентство, представители власти заявили, что уберечь Пенку от законов Евросоюза они не в силах.
«Это не от нас зависит. Мы подчиняемся указаниям Брюсселя», — сказал представитель болгарской ветеринарной службы.
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