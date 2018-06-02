Пекин ответил на заявление Мэттиса

Китай имеет суверенное право размещать на своих островах в Южно-Китайском море войска и вооружение, а любая критика этих действия является попыткой вмешательства во внутренние дела КНР, заявил вице-президент Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Хэ Лэй, комментируя заявления главы Пентагона Джеймса Мэттиса.
Мэттис, выступая на ежегодной международной конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, обвинил Китай в нарушении международных норм в Южно-Китайском море. Он заявил, что размещение Китаем оружия на островах в этом регионе напрямую связано с военными целями и предупредил Пекин о возможных последствиях.
"Размещение войск или вооружения на наших островах и рифах в Южно-Китайском море находится в рамках наших суверенных прав, это позволено международным законодательством", — заявил в эфире Центрального телевидения КНР Хэ Лэй, возглавляющий делегацию Китая на конференции в Сингапуре.
По его словам, "любой, кто высказывает критические замечания в отношении действий Китая (на островах в Южно-Китайском море), пытается вмешаться во внутренние дела КНР, это не стоит опровержения".
В конце мая между Китаем и США вновь обострились отношения по вопросу Южно-Китайского моря, когда эсминец USS Higgins и крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Antietam прошли в 12 морских милях от Парасельских островов (Сиша — кит.) в Южно-Китайском море. Китай выразил протест и назвал это провокацией, нарушением законов КНР и международных норм, серьезным нарушением территориального суверенитета Китая.
У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.
При этом США в свою очередь заявляют, что КНР строит искусственные острова в Южно-Китайском море, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. Китай отвергает обвинения США в милитаризации Южно-Китайского моря, заявляя, что имеет суверенное право вести любую деятельность и размещать любую инфраструктуру на своей территории.