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В Сети высмеяли «последнее прощай» Порошенко
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В сети высмеяли «последнее прощай» Порошенко 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Пользователи сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за его речь в Мадриде, в которой он в очередной раз «попрощался» с Россией.
«Что такое безвиз для украинского народа? Это не только право свободно путешествовать. Дорогие мои, это окончательное «прощай» Советскому Союзу и Российской империи», — заявил Порошенко.
Видео с его выступлением опубликовал телеканал «112 Украина» в YouTube.
Украинский президент также в очередной раз напомнил, что армия Украины заняла восьмое место в рейтинге армий Европы, назвав ее самой «сильной, патриотичной и профессиональной.
Пользователи видеосервиса обратили внимание на то, что Порошенко часто в своих речах повторяет одно и то же.
»Опять прощается?» — удивился Топчик.
«Про Варфоломея и единую украинскую церковь уже в десятый раз рассказывает», — заметил Andrka100
«Порошенко так часто повторяет в своих речах одно и то же, что скоро станет первым политиком, выступающим под фонограмму», — пошутил санек кл.
«На Украине мода что ли — каждый месяц прощаться с Россией и СССР?», — поинтересовался Серега.
«Ну сколько можно прощаться, идите уже куда-нибудь!» — предложил Бяка Привередина.
«Когда мы уже с тобой попрощаемся», — написал Витя Питеров.
Напомним, в январе Порошенко уже прощался с «Российской и советской империями».
При этом Порошенко объявлял о «прощании» с Россией еще в мае 2017 года, после предоставления безвизового режима, заявлял об «оформлении развода» Киева и Москвы, а также цитировал строки Лермонтова: «Прощай, немытая Россия…».
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