Страны ЕС вступились за Иран

ЕС предупредил США, что санкции помешают сохранить ядерную сделку с Ираном

"Американские вторичные санкции в их текущем состоянии могут помешать Европейскому союзу продолжать постепенное снятие санкций в отношении Ирана", — говорится в письме.

Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников ( Россия , США, Британия, Китай , Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр отметил, что данное письмо представляет собой "пожелания", о которых просил Вашингтон, и выразил надежду, что это пожелание будет услышано.