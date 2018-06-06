Ещё
Страны ЕС вступились за Иран
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Путин мог стать адвокатом
Пока вы спали: Путин мог стать адвокатом

ЕС предупредил США, что санкции помешают сохранить ядерную сделку с Ираном 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Министры финансов и главы МИД Франции, Германии, Великобритании и Европейского союза направили письмо главе американского минфина Стивену Мнучину, в котором признались, что возможные вторичные санкции Вашингтона в отношении Тегерана подрывают усилия Европы по сохранению ядерной сделки с Ираном, сообщает издание Wall Street Journal.
"Американские вторичные санкции в их текущем состоянии могут помешать Европейскому союзу продолжать постепенное снятие санкций в отношении Ирана", — говорится в письме.
Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр отметил, что данное письмо представляет собой "пожелания", о которых просил Вашингтон, и выразил надежду, что это пожелание будет услышано.
"Господин Мнучин просил нас направлять пожелания, и именно это мы и делаем. Мы надеемся, что США выберут разумный подход, который позволит продолжить законную предпринимательскую деятельность европейских компаний", — цитирует издание французского министра.
РИА Новости: последние новости
Американист: в "семерке" возникает интересная ситуация Немецкие СМИ объяснили, почему Европе надо объединиться с Россией В ДНР сообщили о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу СБУ
Комментарии1  Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефремов призвал отдать Крымский мост Украине1245
Путин назвал условие исчезновения России318
Россия возрождает «проклятье» флота США296
«Антонов» ответил на выпуск Ан-124 в России237
Звезда украинского Playboy стала проституткой в Москве157
Видео
00:52
«Уничтожая все живое»: Ответят ли США за смерти в Сирии
В мире
03:55
Меланию Трамп объявили пропавшей без вести
В мире
Основатель парка львов успокоил питомцев тапком
В мире
00:19
Стена здания обрушилась в Калининграде
Происшествия
03:55
Жену Трампа объявили пропавшей без вести
Политика Общество
03:38
СБУ возбудила дело из-за «списка Бабченко»
В мире Украина
02:14
ДНР пригрозила Украине «Чебурашками»
Оружие Армия
01:38
«Ее не заставляли»: мэрия объяснила раздевание на ЕГЭ
Образование Общество
01:00
Росгвардия сняла видеоклип ко Дню рождения Пушкина
Армия
01:12
США обвинили РФ и Китай в желании «сломать» Запад
США Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение