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Санчес присягнул испанскому королю
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Звезда «Смертельного улова» найден мертвым
Звезда «Смертельного улова» найден мертвым

Лидер испанских социалистов Санчес вступил в должность премьер-министра 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © REUTERS / Fernando Alvarado/Pool
Лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес официально вступил в должность премьер-министра страны — он принес присягу в королевском дворце Сарсуэла.
"Обещаю добросовестно и честно выполнять обязанности председателя правительства, преданно королю, соблюдать и обеспечивать соблюдение конституции как основного закона государства, а также хранить тайну обсуждений Совета министров", — заявил Санчес, поместив руку на конституцию.
Санчес стал первым в истории Испании премьером, который не клялся на Библии и распятии — он атеист.
Присягу принимал глава государства, король Фелипе VI. На церемонии присутствовали бывший премьер Мариано Рахой, спикер парламента Ана Пастор, председатель Сената Пио Гарсия Эскудеро, и.о. министра юстиции Рафаэль Катала, а также главы высших судебных органов страны.
Первым Санчеса поздравил его предшественник на премьерском посту. "Удачи!" — сказал Рахой Санчесу и пожал ему руку.
Утром в Официальном государственном бюллетене был опубликован декрет, подписанный Фелипе VI, о назначении Педро Санчеса главой правительства и об отставке с этого поста Мариано Рахоя и его правительства.
Конгресс депутатов 1 июня поддержал вотум недоверия правительству Мариано Рахоя. За проголосовали 180 депутатов, против — 169, один воздержался.
Это первый вотум недоверия кабинету министров, объявленный парламентом Испании с момента восстановления демократии в стране в конце 1970-х годов.
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