Санчес присягнул испанскому королю

Лидер испанских социалистов Санчес вступил в должность премьер-министра

Лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес официально вступил в должность премьер-министра страны — он принес присягу в королевском дворце Сарсуэла.

"Обещаю добросовестно и честно выполнять обязанности председателя правительства, преданно королю, соблюдать и обеспечивать соблюдение конституции как основного закона государства, а также хранить тайну обсуждений Совета министров", — заявил Санчес, поместив руку на конституцию.

Санчес стал первым в истории Испании премьером, который не клялся на Библии и распятии — он атеист.

Присягу принимал глава государства, король Фелипе VI. На церемонии присутствовали бывший премьер Мариано Рахой , спикер парламента Ана Пастор, председатель Сената Пио Гарсия Эскудеро, и.о. министра юстиции Рафаэль Катала, а также главы высших судебных органов страны.

Первым Санчеса поздравил его предшественник на премьерском посту. "Удачи!" — сказал Рахой Санчесу и пожал ему руку.

Утром в Официальном государственном бюллетене был опубликован декрет, подписанный Фелипе VI, о назначении Педро Санчеса главой правительства и об отставке с этого поста Мариано Рахоя и его правительства.

Конгресс депутатов 1 июня поддержал вотум недоверия правительству Мариано Рахоя. За проголосовали 180 депутатов, против — 169, один воздержался.

Это первый вотум недоверия кабинету министров, объявленный парламентом Испании с момента восстановления демократии в стране в конце 1970-х годов.