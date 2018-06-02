Премьер-министр Испании отказался присягать на Библии

Новый премьер-министр Испании Педро Санчес вступил в должность, приняв присягу. Как сообщает «Би-Би-Си», он отказался давать клятву на библии и потребовал, чтобы на церемонии не было крестов.

Лидер социалистов Санчес стал первым атеистом в истории Испании, занявшим пост премьер-министра. В ходе присяги в королевской резиденции в Мадриде он пообещал исполнять свои обязанности, руководствуясь совестью и честью, оставаться лояльным королю и защищать конституцию страны как ее основополагающий закон.

46-летний Педро Санчес занял место Мариано Рахоя, покинувшего пост из-за коррупционного скандала. Он получил поддержку шести других испанских партий.

30 марта папа римский Франциск в беседе с журналистом-атеистом Эудженио Скальфари заявил, что ада не существует. «Те, кто покаялся, получают от Бога прощение (…). Те же, кто не покаялся, не могут получить прощение [грехов] и просто исчезают. Ада не существует, существует лишь исчезновение грешных душ», — приводит журналист издания La Repubblica слова понтифика.