Губернатор Миссури ушел в отставку в обмен на снятие обвинения в шантаже

Губернатор штата Миссури Эрик Грейтенс официально сложил с себя полномочия. В пятницу он передал бразды правления своему заместителю Майклу Парсону.

Грейтенсу пришлось покинуть свой пост после ареста и обвинений в нарушении права на неприкосновенность личной жизни, пишет ТАСС

Перед отставкой экс-губернатор помиловал нескольких заключенных и похвалился успехами в последнем заявлении для общества. В итоге, по мнению Грейтенса, жители Миссури могут "оглядываться назад с гордостью и смотреть в будущее с уверенностью".

Ранее Грейтенса обвинили в шантаже любовницы при помощи интимного фото. Он отрицал угрозы в адрес женщины, и пытался, в свою очередь, обвинить прокурора округа Сент-Луис Кимберли Гарденер в попытке использовать служебное положения, чтобы любыми средствами очернить его.

Кроме того, Грейтенсу также были предъявлены обвинения в организации хищения с помощью электронного оборудования и использовании списка доноров его благотворительной организации в политических целях.

Грейтенс был вынужден согласиться на сделку — он уходит в отставку, а прокуроры снимают обвинения.