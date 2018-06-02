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Губернатор Миссури ушел в отставку
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Звезда «Смертельного улова» найден мертвым
Звезда «Смертельного улова» найден мертвым

Губернатор Миссури ушел в отставку в обмен на снятие обвинения в шантаже 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Global Look Press
Губернатор штата Миссури Эрик Грейтенс официально сложил с себя полномочия. В пятницу он передал бразды правления своему заместителю Майклу Парсону.
Грейтенсу пришлось покинуть свой пост после ареста и обвинений в нарушении права на неприкосновенность личной жизни, пишет ТАСС.
Перед отставкой экс-губернатор помиловал нескольких заключенных и похвалился успехами в последнем заявлении для общества. В итоге, по мнению Грейтенса, жители Миссури могут "оглядываться назад с гордостью и смотреть в будущее с уверенностью".
Ранее Грейтенса обвинили в шантаже любовницы при помощи интимного фото. Он отрицал угрозы в адрес женщины, и пытался, в свою очередь, обвинить прокурора округа Сент-Луис Кимберли Гарденер в попытке использовать служебное положения, чтобы любыми средствами очернить его.
Кроме того, Грейтенсу также были предъявлены обвинения в организации хищения с помощью электронного оборудования и использовании списка доноров его благотворительной организации в политических целях.
Грейтенс был вынужден согласиться на сделку — он уходит в отставку, а прокуроры снимают обвинения.
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