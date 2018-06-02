В США власти разругались из-за ударов по Сирии

Авиаудары по Сирии в апреле 2018 года не требовали одобрения Конгресса, потому что этот вопрос касался национальных интересов США , сообщает портал Defense News со ссылкой на отчет Министерства юстиции

В пятницу ведомство представило 22-страничный отчет, объясняющий удары американской армии по Сирии. В отчете приводятся тезисы, что авиаудары были нацелены на поддержание стабильности региона, предотвращение гуманитарной катастрофы и удержание противника от использования химического оружия.

Кроме того, ведомство ссылается на прецеденты с нанесением авиаударов по решению предыдущих президентов США без одобрения Конгресса. В частности, в пример приводятся удары в Ливии Йемене во времена Барака Обамы

Такое объяснение ударов вызвало шквал критики в Конгрессе. Сенатор от штата Виргиния демократ Тим Кейн назвал заявление Министерства юстиции "бредом". По его мнению, это нонсенс, что президент может когда угодно применять понятие "национальные интересы" для объяснения военной агрессии и, таким образом, обходить Конгресс.

Член Палаты представителей США Адам Шифф также призвал Конгресс дать жесткий ответ подобным действиям, потому что, по его словам, такие проявления силы ведут к бесконечной войне.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, использовались для изготовления химоружия. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, которая стала предлогом для ударов.