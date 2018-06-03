Нацгвардия США не справляется с мигрантами

ТАСС: последние новости

Экс-замглавы СБУ: в спецоперации с Бабченко не просчитали международную реакцию

СМИ: Япония рассматривает возможность встречи с КНДР на уровне глав МИД в августе

WSJ: Ким Чен Ын в письме Трампу выразил заинтересованность в проведении встречи с ним