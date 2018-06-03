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Нацгвардия США не справляется с мигрантами
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Нацгвардия США не справляется с мигрантами 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Отправка в апреле подразделений Национальной гвардии на границу с Мексикой пока не приводит к уменьшению количества попыток незаконно пробраться на территорию США. Это отметила в субботу газета The Washington Post, проанализировав данные министерства внутренней безопасности (МВБ) по арестам на южной границе за последние три месяца.
В марте американским пограничникам удалось задержать свыше 50 тыс. нелегалов и столько же в апреле, пишет издание. Не меньше было арестовано и в мае, указывает The Washington Post, ссылаясь на представителей администрации США, по словам которых точные цифры за месяц будут опубликованы в ближайшие дни. В целом же, согласно предварительным оценкам, ожидается, что по итогам 2018 финансового года, который завершится 1 октября текущего календарного года, число задержанных при попытке тайком попасть в страну может превысить 400 тыс. человек.
Это почти столько же, сколько в 2016 году, то есть при предыдущей администрации президента Барака Обамы, которого нынешний глава Белого дома Дональд Трамп обвиняет в том, что он мало внимания уделял усилению контроля на границе с Мексикой.
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