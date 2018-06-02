К Трампу приставили контр-адмирала

Новым советником президента США Дональда Трампа по внутренней безопасности назначен контр-адмирал Дуглас Фирс, говорится в заявлении Белого дома в пятницу.

"Советник президента США Джон Болтон сегодня представил контр-адмирала Дугласа Фирса в качестве заместителя помощника президента и советником президента по вопросам внутренней безопасности и контртеррористической деятельности", — отмечается в сообщении Белого дома.

"Даг Фирс привносит более 30 лет опыта в ряд жизненно важных областей внутренней безопасности, включая борьбу с терроризмом, кибербезопасность и реагирование на стихийные бедствия", — приводятся в сообщении слова Болтона.