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К Трампу приставили контр-адмирала
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К Трампу приставили контр-адмирала 

РИА Новости 1 час назад
Фото: EPA
Новым советником президента США Дональда Трампа по внутренней безопасности назначен контр-адмирал Дуглас Фирс, говорится в заявлении Белого дома в пятницу.
"Советник президента США Джон Болтон сегодня представил контр-адмирала Дугласа Фирса в качестве заместителя помощника президента и советником президента по вопросам внутренней безопасности и контртеррористической деятельности", — отмечается в сообщении Белого дома.
"Даг Фирс привносит более 30 лет опыта в ряд жизненно важных областей внутренней безопасности, включая борьбу с терроризмом, кибербезопасность и реагирование на стихийные бедствия", — приводятся в сообщении слова Болтона.
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