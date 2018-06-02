Порошенко и Помпео договорились действовать против РФ

Президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре обсудили выводы расследования крушения самолета рейса МН17, сообщается на сайте украинского президента. "Петр Порошенко и Майк Помпео скоординировали позиции в контексте оглашения выводов расследования крушения самолета рейса МН17 и отметили важность продолжения санкционной политики против России ", — говорится в сообщении. Собеседники обсудили укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны, президент поблагодарил американскую сторону за предоставленные Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin. Вопрос безопасности был также затронут в контексте реализации проекта "Северный поток-2".

Кроме того, в ходе разговора Порошенко отметил важность продолжения давления на Россию в вопросе освобождения украинских заложников.

Международная следственная группа (JIT) ранее представила промежуточные результаты расследования инцидента. Международное следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска Москва категорически отвергает эти обвинения.

Нидерланды и Австралия заявили, что признали "ответственность России" за поставку ЗРК "Бук", который "использовался для того, чтобы сбить MH17".

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие. Он отметил, что РФ изначально предлагала совместную работу по расследованию, однако ее не допустили. При этом в работе следствия принимает участие Украина, несмотря на то что Киев нарушил международные правила и не закрыл воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия.