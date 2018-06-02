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В Египте пройдет инаугурация «нового» президента
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В Египте пройдет инаугурация президента ас-Сиси 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Alain Jocard
Депутаты Палаты представителей (парламента) Египта соберутся в субботу на внеочередное заседание для участия в церемонии инаугурации избранного на второй срок президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится в сообщении на сайте египетского парламента.
Церемония состоится в здании Палаты представителей Египта в центре Каира. Ожидается участие всех 595 депутатов, членов правительства, духовных лидеров египетских мусульман и христиан.
Согласно протоколу, ас-Сиси у здания парламента будут встречать спикер Палаты представителей Али Абдель Аль и два вице-спикера. В начале церемонии они заслушают национальный гимн и поприветствуют почетный караул президентской гвардии.
Потом спикер и его замы отправятся непосредственно в зал заседаний, где будут ожидать главу государства.
Затем избранный президент направится в зал заседаний парламента для принятия присяги.
В свою очередь спикер парламента зачитает резолюцию Национальной избирательной комиссии об итогах президентских выборов и попросит избранного главу государства приступить к принятию присяги.
Согласно основному закону страны, в тексте присяги президент обязуется оберегать республиканский строй, уважать конституцию и законы, в полной мере заботиться об интересах народа, охранять независимость государства, неприкосновенность и целостность его территории.
После принятия президентом присяги во дворе парламента прозвучит 21 пушечный выстрел в честь этого события. Затем с обращением к нации выступят спикер парламента и глава государства.
Выборы президента Египта состоялись в марте. Действующий президент ас-Сиси получил около 22 миллионов голосов избирателей, что составляет 97% от общего числа проголосовавших. Явка избирателей на выборах составила 41,05%.
Ас-Сиси вновь займет президентское кресло на ближайшие четыре года.
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