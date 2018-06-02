В Египте пройдет инаугурация «нового» президента

В Египте пройдет инаугурация президента ас-Сиси

Депутаты Палаты представителей (парламента) Египта соберутся в субботу на внеочередное заседание для участия в церемонии инаугурации избранного на второй срок президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси , говорится в сообщении на сайте египетского парламента.

Церемония состоится в здании Палаты представителей Египта в центре Каира . Ожидается участие всех 595 депутатов, членов правительства, духовных лидеров египетских мусульман и христиан.

Согласно протоколу, ас-Сиси у здания парламента будут встречать спикер Палаты представителей Али Абдель Аль и два вице-спикера. В начале церемонии они заслушают национальный гимн и поприветствуют почетный караул президентской гвардии.

Потом спикер и его замы отправятся непосредственно в зал заседаний, где будут ожидать главу государства.

Затем избранный президент направится в зал заседаний парламента для принятия присяги.

В свою очередь спикер парламента зачитает резолюцию Национальной избирательной комиссии об итогах президентских выборов и попросит избранного главу государства приступить к принятию присяги.

Согласно основному закону страны, в тексте присяги президент обязуется оберегать республиканский строй, уважать конституцию и законы, в полной мере заботиться об интересах народа, охранять независимость государства, неприкосновенность и целостность его территории.

После принятия президентом присяги во дворе парламента прозвучит 21 пушечный выстрел в честь этого события. Затем с обращением к нации выступят спикер парламента и глава государства.

Выборы президента Египта состоялись в марте. Действующий президент ас-Сиси получил около 22 миллионов голосов избирателей, что составляет 97% от общего числа проголосовавших. Явка избирателей на выборах составила 41,05%.

Ас-Сиси вновь займет президентское кресло на ближайшие четыре года.