Пашинян объявил войну «обирателям»

Пашинян призвал бойкотировать завышающих цены «обирателей»

"Те, кто хотят искусственным подорожанием доказать, что беззаконие лучше законности, очень скоро почувствуют внушительную силу закона. Бойкотируйте обирателей и коррупционеров", — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

В пятницу представители 11 сетей супермаркетов Армении обратились с письмом к Пашиняну, предупредив, что взимание при реализации сельхозпродукции налога на добавленную стоимость вместо налога с оборота может привести к подорожанию товаров. В письме отмечается, что сети магазинов с разрешения комитета по госдоходам создали индивидуальные предприятия, через которые реализовывали сельхозпродукцию, платя 5% налога с оборота и поддерживая низкие цены.

Ранее Служба нацбезопасности (СНБ) Армении заявила, что владеющая сетью супермаркетов "Ереван-Сити" компания "Алекс Холдинг", принадлежащая депутату парламента Самвелу Алексаняну, являясь компанией-плательщиком НДС, под предлогом недопущения роста цен на местную агропродукцию с конца 2016 года договорилась с экс-руководством комитета по госдоходам организовать продажу приобретенной у крестьян продукции через индивидуальные предприятия.

Согласно материалам дела, индивидуальные предприятия, зарегистрированные на разных граждан, имели лимит оборота в 115 миллионов драмов (около 238 тысяч долларов), что позволяло им выплачивать лишь 2% налога с оборота место 20% НДС и налога на прибыль.

По предварительным данным, оборот с торговли 461 индивидуального предприятия составил 40 миллиардов драмов (около 83 миллионов долларов). По данному факту в следственном управлении СНБ было возбуждено уголовное дело по статьям "уклонение от уплаты налогов, в особо крупных размерах" и "лжепредпринимательство, вследствие которого причинен особо крупный ущерб".

В СНБ отметили, что прежнее руководством комитета по госдоходам позволило работать по той же схеме еще 11 организациям, которым предложено самостоятельно провести перерасчет налогов и сообщить следственному органу о решении вопроса восстановления ущерба.