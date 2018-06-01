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Переименование «Народного фронта» возмутило Ле Пен
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Партия Ле Пен официально сменила название 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Правая французская партия "Национальный фронт" официально сменила название на "Национальное объединение" (Rassemblement national), абсолютное большинство членов партии поддержали это решение, сообщила лидер организации Марин Ле Пен.
С предложением о переименовании Ле Пен выступила в начале марта на партийном съезде в Лилле. С начала мая среди членов партии проходило голосование с вопросом, поддерживают ли они смену названия.
"Около 53% членов партии приняли участие в голосовании. На вопрос: "Хотите ли вы, чтобы "Национальный фронт" сменил название на "Национальное объединение", 80,81% (участников голосования) ответили: "Да". Поэтому 1 июня 2018 года "Национальный фронт" официально становится "Национальным объединением", — сказала Ле Пен, выступая в Лионе.
Французский телеканал BFMTV вел трансляцию ее выступления.
Основатель партии Жан-Мари Ле Пен, который ранее был из нее исключен, осудил переименование структуры, назвав это "предательством".
"Позорное стирание идентичности является самым серьезным ударом, который "Национальной фронт" когда-либо получал с момента своего основания. Ничего хорошего не может родиться от этого отречения ни для самого движения, ни для французов. От этого предательства выиграют только противники и конкуренты", — говорится в заявлении Ле Пена.
"Национальный фронт" — французская партия, основанная в 1972 году и выступающая за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4% голосов избирателей. Лидером партии сейчас является Марин Ле Пен, дочь основателя движения.
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