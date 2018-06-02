Мэй жестоко разочаровалась в США

Мэй разочаровалась в США

«США, ЕС и Великобритания являются близкими союзниками и всегда выступали за ценности открытой и честной торговли во всем мире. Для Великобритании сталелитейная и алюминиевая промышленность чрезвычайно важны, но они также вносят вклад в американскую промышленность, в том числе в оборонные проекты, которые укрепляют национальную безопасность Соединенных Штатов», — отметила Мэй.

Ранее, 1 июня, сообщалось, что Евросоюз введет ограничения в отношении американских товаров после того, как США приняли решение с 1 июня распространить свои пошлины на импорт стали и алюминия из стран ЕС.