Ещё
Мэй жестоко разочаровалась в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэй разочаровалась в США 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй разочарована решением США ввести пошлины на металлы из стран ЕС. Она заявила о совместной готовности Лондона и Брюсселя бороться за защиту оказавшихся под ударом секторов промышленности, передает ТАСС.
«США, ЕС и Великобритания являются близкими союзниками и всегда выступали за ценности открытой и честной торговли во всем мире. Для Великобритании сталелитейная и алюминиевая промышленность чрезвычайно важны, но они также вносят вклад в американскую промышленность, в том числе в оборонные проекты, которые укрепляют национальную безопасность Соединенных Штатов», — отметила Мэй.
Ранее, 1 июня, сообщалось, что Евросоюз введет ограничения в отношении американских товаров после того, как США приняли решение с 1 июня распространить свои пошлины на импорт стали и алюминия из стран ЕС.
Минфин США 31 мая объявил, что американский президент Дональд Трамп 1 июня введет 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на импорт алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Меры начали действовать в марте 2018 года, однако партнеры США в Европе и по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА) получили отсрочку до 1 июня — за этот период стороны должны были прийти к согласию по торговым вопросам, однако за два месяца сделка так и не была заключена. Как стало известно 31 мая, американские власти решили не продлевать отсрочку.
Последние новости
Кремль и Москву не изменить - только сжечь. Мнение США назвали сроки окончания антироссийских санкций В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко и Помпео договорились действовать против РФ5
Трампу не понравилась встреча Лаврова с Ким Чен Ыном204
В Раде пожаловались на унижение Украины80
Небензя раскритиковал США из-за новой резолюции6
«Напугали сладкого»: младенец дважды прервал речь Путина124
Видео
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
00:14
«Напугали сладкого»: младенец дважды прервал речь Путина
Политика
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
01:38
МиГ-31 улетел в стратосферу
Армия
10:33
Германия защитила «Северный поток-2»
Компании Экономика
02:18
Путин навестил пациентов Морозовской детской больницы
Общество
01:45
Учительница станцевала стриптиз на выпускном
Общество Происшествия
00:33
Горе-грабители устроили шоу из нападения
Происшествия Криминал
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение