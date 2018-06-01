«Воскрешение» героя Афгана, месть «Чебурашки» и другие события дня

Главные события пятницы

У россиян отбирают сберкнижки

С 1 июня в России будут запрещены сберкнижки и депозитные сертификаты на предъявителя. Останутся только именные. При этом выданные до 1 июня депозитные сертификаты будут действовать до окончания срока.

Путина спросили о пенсионном возрасте

Порядка 564 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 9.00 мск пятницы, сообщили в эфире телеканала "Россия 24".

Донецкий "Чебурашка" поразил "ответкой" за Мамая

Войска Донецкой народной республики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из самодельной системы залпового огня «Чебурашка».

Взрыв на детском мероприятии попал на видео

Взрыв, приведший к пожару в иркутском торгово-развлекательном комплексе, попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

Улюкаев заплатил государству

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии строгого режима , выплатил назначенный ему приговором суда штраф в 130 миллионов рублей.

"Расшатали штурвал": Ан-148 уронили пилоты

Следователи проанализировали данные «черных ящиков» и выяснили, какие меры принимали пилоты Ан-148 перед тем, как самолет разбился.

На Крымском мосту произошло первое ЧП

На Крымском мосту произошла первая авария, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление федеральных автомобильных дорог «Тамань».

Герой Афгана "воскрес" спустя десятилетия

Афганистане отыскали выжившего советского летчика, чей самолет был сбит в 80-х годах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Союза десантников России Валерия Востротина.

Болгарию призвали отказаться от России

Болгарию призвали выполнять свои обязательства члена НАТО Евросоюза и перестать играть в «дипломатическую рулетку» с Россией, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на статью в Deutsche Welle

В России исчезнут обманутые дольщики

В России может быть введен запрет на продажу недостроенного жилья, сообщают «Ведомости»

Российские плакаты к ЧМ-2018 взбесили Украину