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«Воскрешение» героя Афгана, месть «Чебурашки» и другие события дня
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Главные события пятницы 

Рамблер 1 час назад
Фото: yaplakal.com

У россиян отбирают сберкнижки

С 1 июня в России будут запрещены сберкнижки и депозитные сертификаты на предъявителя. Останутся только именные. При этом выданные до 1 июня депозитные сертификаты будут действовать до окончания срока.
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Путина спросили о пенсионном возрасте

Порядка 564 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 9.00 мск пятницы, сообщили в эфире телеканала "Россия 24".
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Донецкий "Чебурашка" поразил "ответкой" за Мамая

Войска Донецкой народной республики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из самодельной системы залпового огня «Чебурашка».
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Взрыв на детском мероприятии попал на видео

Взрыв, приведший к пожару в иркутском торгово-развлекательном комплексе, попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.
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Улюкаев заплатил государству

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии строгого режима, выплатил назначенный ему приговором суда штраф в 130 миллионов рублей.
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"Расшатали штурвал": Ан-148 уронили пилоты

Следователи проанализировали данные «черных ящиков» и выяснили, какие меры принимали пилоты Ан-148 перед тем, как самолет разбился.
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На Крымском мосту произошло первое ЧП

На Крымском мосту произошла первая авария, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление федеральных автомобильных дорог «Тамань».
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Герой Афгана "воскрес" спустя десятилетия

В Афганистане отыскали выжившего советского летчика, чей самолет был сбит в 80-х годах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Союза десантников России Валерия Востротина.
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Болгарию призвали отказаться от России

Болгарию призвали выполнять свои обязательства члена НАТО и Евросоюза и перестать играть в «дипломатическую рулетку» с Россией, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на статью в Deutsche Welle.
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В России исчезнут обманутые дольщики

В России может быть введен запрет на продажу недостроенного жилья, сообщают «Ведомости».
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Российские плакаты к ЧМ-2018 взбесили Украину

Украинские СМИ возмутились плакатами серии «Футбольная Россия» с изображением футболистов киевского «Динамо» Игоря Беланова и Евгения Рудакова.
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