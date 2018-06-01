Порошенко построит мост в Европу

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Порошенко объявил о планах построить мост через Дунай 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Украина начинает разрабатывать необходимую документацию для строительства моста через реку Дунай.
Об этом он сказал во время открытия мостового перехода на трассе «Одесса — Рени» в Одесской области.
«Сегодня у нас есть несколько мест для строительства моста через Дунай, мы начинаем разработку необходимой документации и согласование с нашими румынскими и болгарскими партнёрами», — приводит слова Порошенко УНН.
>> На Крымском мосту произошло первое ЧП
Также в Twitter Порошенко отмечается, что открытие моста в Одесской области является «чрезвычайно важным событием» в развитии дороги «Одесса — Рени» и в дорожном строительстве Украины в целом.
Ранее Порошенко заявил, что Украина намерена «использовать» Крымский мост для связей с Кубанью.
RT на русском: последние новости
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Комментарии5  Ещё 6 источников 
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