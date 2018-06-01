У Порошенко нашли «запасной аэродром на Пиренеях»

СМИ: у Порошенко обнаружили несколько объектов недвижимости в Испании

Множество объектов недвижимости президента Украины Петра Порошенко , оформленных через цепочку фирм на лиц из числа его ближайшего окружения, обнаружено в Испании . Об этом сообщает в пятницу украинское издание "Страна".

"В нашем распоряжении оказались результаты частного расследования об испанских активах украинского президента и людей из его ближайшего окружения, подготовленного народным депутатом Александром Онищенко (скрывается за рубежом — прим. ТАСС) при юридической поддержке Андрея Портнова [экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича]", — пишет издание.

В статье речь идет о большом количестве недвижимости в разных частях страны "и целой сети фирм, через цепочку которой окружение Порошенко владеет этими активами". Авторы материала предположили, что с помощью этой недвижимости действующий президент Украины обустраивает себе "запасной аэродром на Пиренеях".

"Сердце "испанской империи"

Журналисты "Страны" побывали в Испании на месте найденных объектов недвижимости. В частности, они рассказали о вилле, назвав ее "сердцем испанской империи" Порошенко. Речь идет об усадьбе в маленьком городке Аталайя Исдабе на юге Испании на берегу Средиземного моря, которая представляет собой двухэтажный дом с бассейном на заднем дворе. Дом площадью 1254 кв. м построен в 1993 году на участке размером 2612 кв. м.

В официальной декларации Порошенко вилла не указана. Однако журналисты ее приписывают президенту на основании того, как она была куплена. В частности, издание утверждает, что вилла была приобретена в 2008 года через компанию Feruvita S. L. за €4 млн у компании Basmati Invesment Limited, зарегистрированной в офшорной зоне на острове Джерси. При этом отмечается, что в том же году происходило увеличение капитала Feruvitа, а акции, выпущенные для этого, были приобретены компанией Prime Assets Capital. А это та фирма, на которую зарегистрированы активы Порошенко, в частности, компания "Рошен" . Затем Feruvitа взяла кредит в банке для покупки недвижимости, поручителем при этом выступил сам Порошенко, утверждает "Страна".

Издание также заметило, что виллы Петра Порошенко и его ближайшего соратника — депутата от "Блока Петра Порошенко" (БПП) Игоря Кононенко — находятся всего 25 км друг от друга, около городка Марбелья. "История приобретения этого дома мало чем отличается от предыдущей", — отмечает издание, также указав способ приобретения дома с помощью ряда компаний.

История приобретений

"Как следует из материалов расследования, первые следы вылазки "петровых колонистов" на юге Испании прослеживаются еще в начале 2000-х", — говорится в статье. Тогда в Андалусии (область в Испании) была зарегистрирована компания Pesoto Coast Sl. Ее акционером являлась структура из Гибралтара Pesoto Holdings Limited, которая приобрела дуплекс. Руководителем компании числится некая Ирина Петровская, которая фигурирует на протяжении всего расследования. С ее именем издание связывает и покупку недвижимости Порошенко. "По соседству с дуплексом находится жилое помещение компании Lopart Coast Sl, также связанной со сферой влияния команды Порошенко", — пишет СМИ.

"В расследовании детально указывается, как именно накапливался пул испанских активов президента Украины и представителей его ближайшего окружения", — отмечает издание, перечислив еще ряд сделок, которые связаны с Порошенко.