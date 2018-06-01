США решили уберечь Германию от Ирана системой ПРО

США собрались развернуть ПРО в Германии

США планируют развернуть системы противоракетной обороны THAAD в Германии с целью «укрепления обороноспособности Европы», сообщают источники.

Американский чиновник сообщил, что США провели предварительные переговоры с немецкими военными о размещении комплекса THAAD на авиабазе Рамштайн в Германии, где базируется командование ВВС США в Европе и объединенное командование ВВС НАТО , передает Reuters

«Это станет еще одним политическим посланием европейцам о том, что мы серьезно относимся к защите наших союзников», — отметил он.

По его словам, Германия , согласно предварительной оценке, вряд ли будет возражать против размещения THAAD.

Высокопоставленный немецкий военный чиновник заявил, что на территории Европы необходимо установить дополнительные радары, чтобы лучше отслеживать и контролировать потенциальные угрозы, а также использовать ракеты-перехватчики.

Европейское командование ВС США на протяжении многих лет настаивает на размещении систем ПРО THAAD в Европе, этот вопрос приобрел особую актуальность после выхода США из ядерной сделки с Ираном , сказал глава некоммерческой организации «Альянс в поддержку ПРО» Рики Эллисон.

Развертывание в Европе еще одной системы ПРО США может убедить союзников по НАТО в Южной Европе, что им не угрожают иранские ракеты, считает другой источник в военной сфере.

Еще один источник заявил, что немецкие чиновники открыты для размещения комплекса для защиты гражданского населения.

В рамках действующих договоров о базировании Вашингтону не нужно разрешение Германии для размещения комплекса. Однако источники утверждают, что перед тем, как размещать ПРО, США официально уведомят Берлин.

Вместе с тем, МИД Германии не смог подтвердить, что США сообщал о возможном размещении THAAD на территории ФРГ. Минобороны США заявляло, что решение о подобных мерах пока не принято.

«В настоящее время не предполагается размещать системы THAAD в Германии. Мы не обсуждаем возможное будущее военное планирование, так как не хотели бы сигнализировать о наших намерениях потенциальным противникам», — сказал официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.