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Турция и Европа решили вновь поговорить о визах
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Источник сообщил о возобновлении переговоров Евросоюза и Турции о визах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Еврокомиссия выразила удовлетворение в связи с возобновлением диалога о либерализации визового режима с Турцией, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции по итогам прошедших в Анкаре переговоров.
Делегация Евросоюза провела встречи в Анкаре в четверг и пятницу, в том числе с представителями МИД и министерства по делам ЕС, в ходе которых были обсуждены технические вопросы в связи с представленным Турцией в феврале предложением о либерализации визового режима.
"ЕК рассматривает наш рабочий план как позитивный шаг к выполнению остальных критериев… На встрече соответствующие учреждения представили делегациям Еврокомиссии подробную информацию о наших предложениях, а также были высказаны мнения о шагах, которые могут быть предприняты в некоторых технических регламентах", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что делегация ЕС запросила дополнительную информацию относительно технических деталей рабочего плана.
В феврале Анкара передала ЕС предложение по поводу либерализации визового режима для граждан Турции. Турция утверждает, что она выполнила 72 условия ЕС по различным вопросам, однако ЕС считает, что турецкая сторона выполнила лишь 65 условий. Самым сложным для Турции является требование ЕС об изменениях антитеррористического законодательства как одно из условий либерализации визового режима.
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