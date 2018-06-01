Вышинский попросил Путина о помощи в освобождении

Украина Апелляционный суд Херсонской области оставил под арестом руководителя портала РИА Новости Кирилла Вышинского , которого Киев обвиняет в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Вышинский заявил, что считает арест незаконным и отказывается от украинского гражданства. Он назвал процесс на ним "пытками" и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в его освобождении.

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко . Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина . Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Сторона защиты 21 мая опротестовала это решение. В пятницу апелляционный суд Херсонской области решил оставить без удовлетворения жалобу защиты. Суд оставил без изменений постановление следственного судьи об аресте Вышинского на два месяца.

Вышинский заявил, что не сомневался в таком исходе дела. Он сказал, что чувствует себя нормально, не имеет суицидальных наклонностей и выразил надежду, что, что его дело станет уроком для украинцев и журналистов, которые работают на Украине.

Политический заказ

В начале заседания коллегия суда отказалась по ходатайству защиты выпустить журналиста из стеклянного бокса на время заседания. В ответ адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил коллегии суда отвод. Однако в удовлетворении просьбы было отказано.

Сам Вышинский назвал формой давления на него "все, что сделала прокуратура и следственное управление Службы безопасности Украины". Журналист считает незаконным арест и содержание под арестом, а сам процесс — "пытками".

Весь судебный процесс он назвал политическим заказом. "Я считаю, что эта огромная спецоперация СБУ для того, чтоб получить основания для обмена. Если вы этого хотели, вы это получили. Оставьте в покое людей, с которыми я работал, с которыми меня связывали честные, открытые, доверительные отношения", — сказал Вышинский в суде.

"Я хочу, чтобы те люди, которые работали со мной, которые разделяли мои взгляды, которых сейчас допрашивают, собирают информацию про меня, чтобы эти люди хоть как-то вздохнули посвободнее… Оставьте в покое людей, с которыми я работал", — потребовал он.

Вышинский обратился к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с призывом обратить внимание на его дело, поскольку считает все происходящее грубейшим нарушением прав человека.

Отказ от гражданства

Руководитель портала РИА Новости Украина заявил, что выходит из украинского гражданства, чтобы "прекратить безосновательное давление" на него и его друзей. "Я считаю себя только гражданином Российской Федерации ", — заявил Вышинский.

Он отметил, что несмотря на это не перестал любить Украину и быть патриотом. "Это значит только одно — я хочу, чтобы те, кто работали со мной, наконец, жили спокойно", — сказал журналист.

Глава портала попросил президента РФ Владимира Путина принять все необходимые меры для его скорейшего освобождения, а также для предоставления ему правовой защиты.

Позиция прокурора

Прокурор по делу Вышинского Игорь Поночовный заявил, что считает выдвинутые в адрес Вышинского подозрения обоснованными. По его мнению, журналист может совершать действия, подрывающие общественный порядок на Украине.

"Доказано, что Вышинский имеет двойное гражданство… что свидетельствует о том, что он может скрываться от досудебного следствия", — сказал прокурор. Также по его мнению, Вышинский может осуществлять незаконное влияние на свидетелей.

"Москва своих не бросает"

МИД РФ напомнили, что Россия "своих не бросает", пообещали действовать в рамках соответствующих международно-правовых норм.

"Сама ситуация, конечно, вызывает сожаление. Это возмутительно, когда подобные вещи происходят вокруг представителей СМИ. Мы очень надеемся на соответствующую реакцию профильных международных структур", — сказал заместитель официального представителя российского внешнеполитического ведомства Артем Кожин.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров , такие действия неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

Реакция Запада

В Берлине также отреагировали на происходящее в Херсоне. Представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что вопрос свободы СМИ важен для Берлина.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой". В заявлении отмечается, что Дезир продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг обысков СБУ офисов российских СМИ.