Мир ополчился на Америку

Решительные и бескомпромиссные действия президента США Дональда Трампа в сфере международной торговли вызывают все большее возмущение по всему миру. Если раньше основной мишенью американских нападок был Китай , то теперь США показали, что ради собственного процветания не пощадят даже ближайших союзников, таких как страны Европы и Канада

Аргентина, Бразилия и С сегодняшнего дня США распространяют пошлины на импорт стали и алюминия на страны Евросоюза , Канаду и Мексику . Тарифы были введены для большинства стран ещё с апреля, однако для союзников США была предоставлена отсрочка. В дальнейшем на постоянной основе от пошлин были освобождены Австралия Южная Корея , правда для этих стран были введены особые квоты.

Ставка ввозных пошлин на сталь составляет 25%, на алюминий — 10%. Теперь, после включения новых стран, заградительные тарифы могут затронуть мировую продукцию на общую сумму более $40 млрд Из этого объёма около $7,7 млрд приходится на поставки из ЕС, $12,4 млрд — из Канады и $2,9 млрд — из Мексики. Все эти страны уже объявили о подготовке симметричных контрмер, к которым ранее уже прибегли Китай и Россия

Представители Еврокомиссии заявили в четверг, что решение Трампа ничем не оправдано и нарушает все международные правила. В ближайшее время Евросоюз инициирует разбирательство в рамках Всемирной торговой организации , сообщил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер , назвав действия США «протекционизмом в чистом виде». ЕС уже готовит список товаров из США, на которые могут быть введены импортные пошлины.

До самого последнего момента европейцы верили и надеялись, что угрозы США так и останутся угрозами. Переговоры, в которых со стороны США участвовал министр торговли Уилбур Росс, велись до 31 мая включительно. В качестве откупного Европа предлагала значительное расширение доступа на свой рынок ряда товаров американской промышленности, а также упрощенный допуск американских компаний к государственным тендерам.

Но американцам, по всей видимости, хотелось большего. Скорее всего, Соединенные Штаты настаивали на увеличении своей доли на энергетическом рынке Европы, что предполагало увеличение поставок сжиженного газа (СПГ) из США и связанную с этим блокировку строительства «Северного потока — 2». Европа, где спрос на импортное «голубое топливо» неуклонно растет по мере закрытия АЭС и истощения собственных месторождений, на это пойти не смогла, ведь получать газ из России намного дешевле.

Канада и Мексика в шоке

В отношении ЕС демарш США был в какой-то мере объясним и ожидаем: европейских партнеров решили «поставить на место» за их нежелание выходить вслед за США из ядерной сделки с Ираном , а также за попытки сотрудничать с Россией в обход американских санкций.

Но вот Канада и Мексика никак не ожидали такой подлянки от своего соседа по материку. Предполагалось, что проблема с пошлинами будет решена в рамках обновленного соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

Шокированное министерство финансов Канады уже опубликовало списки американских товаров, на которые с 1 июля будут введены или повышены тарифы. Так, к пошлинам в 25% приговаривается продукция металлургии, такая как стальные трубы и провода (кстати, такие же меры ранее применил Китай). Пошлина в 10% будет введена на продукты питания и напитки, такие как кофе, кленовый сироп, апельсиновый сок, кетчуп и виски, а также на целый ряд несъедобных товаров народного потребления. Эти тарифы будут действовать до тех пор, пока США не отменят свои торговые ограничения.

Ответный перечень ограничений подготовила и Мексика. По сообщению мексиканского министерства экономики , страна готова принять в отношении американских товаров аналогичные меры в пределах суммы, соответствующей уровню финансовых потерь от пошлин США. Как и в случаях с Канадой и Китаем, Мексика поставит барьеры на пути американской металлопродукции и продовольственных товаров.

МВФ недоволен и жалеет бедных

Импульсивные действия американской администрации обеспокоили даже всецело зависимый от Штатов Международный валютный фонд. Представитель МВФ Джерри Райс заявил в четверг, что «в затяжных торговых войнах в итоге все оказываются в роли проигравших».

В МВФ считают растущую напряженность в торговых отношениях серьезной угрозой глобальному экономическому росту, поскольку именно торговля в последнее время поддерживала мировую экономику.

Критически высказалась в отношении торговых конфликтов и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард . В своем Twitter она отметила, что из-за массового разрушения торговых отношений и «снижения уровня доверия между экономическими субъектами» в конечном счете более всего пострадают самые беднейшие жители планеты.

Односторонние действия США нарушают мировой торговый порядок и ставят под угрозу глобальный экономический рост. На мировых фондовых площадках наступает период волатильности, подогреваемый протекционистской политикой Трампа, который в стремлении затмить своих предшественников во всех ипостасях, не желает идти на компромиссы ни с союзниками, ни с конкурентами. Уже сегодня вступают в силу 25-процентные пошлины на импорт стали и десятипроцентные пошлины на импорт алюминия из Канады, Мексики и Евросоюза. В связи с этим ЕС запускает юридические процедуры против пошлин в рамках ВТО, а Великобритания грозит введением ответных мер против американских тарифов.

Импортные пошлины против Европы усиливают антиамериканские настроения. Президент США продолжает заниматься торговыми войнами, которые он считает быстрыми и победоносными. С 1 июня США вводят импортные пошлины на сталь и алюминий для Европы, Мексики и Канады без каких-либо послаблений. В Европе сильно удивились данному решению и пригрозили ввести свои импортные пошлины, на что Трамп пригрозил перекрыть доступ европейской автомобильной промышленности на американский рынок. Последнее уже угрожает перерастанием вялой торговой возни в полномасштабный экономический конфликт, что вряд ли будет способствовать росту мировой экономики. Новые риски глобальной торговой войны США против всех не оставили шансов для рискованных активов. Конечно, в перспективе страна с населением менее 5% от мирового, постоянно живущая в долг, имеет все шансы на экономические проблемы, но пока доллар остаётся главным платёжным средством в мире. Жертвами возможных ответных действий Евросоюза в торговой войне с США могут стать такие компании как Harley-Davidson, Caterpillar и Boeing.