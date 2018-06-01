«Креатив с гробами»: новая акция в Киеве

К зданию посольства РФ в Киеве принесли гробы

Утром 3 июня украинские активисты провели в Киеве антироссийскую акцию протеста — они принесли и возложили декоративные картонные гробы к ограде здания посольства РФ в столице Украины . Политологи призвали не удивляться тому, что хулиганская выходка не была пресечена местными правоохранительными органами, а также допустили проведение подобных акций в ближайшем будущем.

Украинские активисты утром 3 июня провели в Киеве акцию протеста против «российской агрессии» в Донбассе, а также против участия сборных команд западных стран в чемпионате мира по футболу в России.

Участники движения принесли и возложили декоративные картонные гробы к ограде здания посольства РФ в столице Украины. Судя по их оформлению, протестующие уверенны, что участие в боевых действиях принимает частная военная компания «Вагнер», передает НСН.

Политолог Ростислав Ищенко сказал, что не удивлен тем, что «хулиганская акция» не была разогнана правоохранителями, передает «Пятый канал».

«Если в Киеве проходит акция, и ее не разогнали, то, значит, они не радуются. Правда, по поводу такого креатива как гробы, я бы, конечно, не додумался.

Подобные выходки со стороны «патриотов» Украины, к сожалению, пока не имеют предела. И, возможно, в ближайшем времени придется ожидать от них чего-то еще более одиозного», — сказал эксперт.

Двумя днями ранее группа националистов напала на украинскую правозащитницу Елену Бережную , которая анонсировала проведение в Киеве акции против войны в Донбассе, передает ФАН.

По словам женщины, несколько человек с утра заблокировали ее квартиру и начали стучать. Возмущенным соседям, вышедшим на шум, они заявили, что являются «патриотами» Украины. Самой же Бережной «патриоты» пообещали через закрытую дверь, что отправят ее «туда, где сейчас ее дочь» (дочь Елены Бережной, депутат Рады Ирина Бережная , погибла в автокатастрофе).

Правозащитница трижды вызывала полицию , и всякий раз сотрудники правоохранительных органов уходили обратно, не приняв никаких мер в отношении злоумышленников. В третий раз, прежде чем уйти, полицейский попросил Бережную открыть ему дверь, и как только женщина это сделала, один из хулиганов плеснул ей в лицо зеленкой.

Страж правопорядка, который стал свидетелем происшествия, не стал задерживать нападавшего, а просто развернулся и ушел. Как заявила пострадавшая, она намерена рассказать об этом случае во время визита в бундестаг 11 июня и показать немецким депутатам видеозапись нападения.

В Киеве 9 мая украинские радикалы напали на руководителя представительства Россотрудничества Константина Воробьева . Они облили его зеленкой.

«Я как раз пытался ехать к месту, где собираются киевляне традиционно девятого мая утром, и вместе с коллегами и друзьями возложить цветы к Вечному огню и к памятнику Николаю Ватутину. На выходе из подъезда на меня напали сзади несколько человек и облили нечистотами и зеленкой», — рассказал российский дипломат.

Дипломат отметил, что националисты следили за ним и знали, когда и где на него напасть. По его словам, на Украине он имеет дипломатический статус. Воробьев заявил, что серьезной реакции правоохранителей, как он сам утверждает, можно не ждать, так как это уже не в первый раз, и виновники до сих пор не наказаны.

Нападавшие являются членами организации С14 [«Сич»], заявила пресс-секретарь представительства Светлана Буланенко. Фотографии происшествия радикалы опубликовали на странице в фейсбуке. Воробьев сообщил, что посольство России направило ноту протеста в МИД Украины по факту произошедшего.

Случаи нападения украинских националистов на российские учреждения неоднократно повторялись. Так, 18 февраля они разгромили офис Сбербанка России в центре Киева. Нападавшие также бросили булыжник в окно офиса Альфа-банка на Крещатике по пути к зданию Россотрудничества.

После нападения на здание центра радикалы выбили окна и повредили дверь.

При этом наряд полиции, который несет службу возле здания Россотрудничества, не пытался каким-либо образом вмешаться в происходящее. Нападавшими оказались члены националистической группировки «Организация украинских националистов» [организация запрещена в России].

Украинские националисты нападали на здание представительства Россотрудничества в Киеве еще за день до этого. Об этом также сообщила пресс-секретарь «Россотрудничества» Светлана Буланенко. Она отметила, что нападающими оказались представители националистической организации С14.

«Их было около 30 человек, радикалы смогли проникнуть в здание», — сообщила Буланенко.

Видеозапись нападения разместили в фейсбуке. На кадрах видно, что националисты разрисовали стены черной и красной краской, изображая на их оскорбительные лозунги и надписи. Они также забрызгали баллончиками видеокамеры. Кроме того, нападавшие осквернили флаг России.

В момент происшествия в здание вошел Константин Воробьев. Националисты грубо разговаривали с ним и оскорбляли, используя нецензурную лексику. По факту нападения представительство обратилось в полицию Киева, отметил Воробьев.

«Радикалы ворвались в здание, нанесли материальный ущерб, угрожали физической расправой. В это время в здании находились около 50 детей, они очень напуганы», — сообщил он.

Дипломат также подчеркнул, что радикалы в течение 30 минут продолжали вести себя аморально, а также выкрикивали экстремистские лозунги в адрес России. Организатором акции выступал депутат Радикальной партии Андрей Лозовой

Посольство России на Украине тогда отправило в МИД Украины ноту протеста по факту нападения радикалов на здание Россотрудничества в Киеве. Российские дипломаты потребовали от Киева привлечь к ответственности всех причастных к нападению, сказали в пресс-службе посольства. Однако реакции от украинских властей не последовало.

В воскресенье 18 марта правоохранители и представители Национальной гвардии Украины оградили металлическим забором здание российского консульства в Киеве, Львове и в ряде других украинских городов, чтобы граждане России не смогли проголосовать на президентских выборах.