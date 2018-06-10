Самолет с Ким Чен Ыном сменил курс

Самолет с Ким Чен Ыном в полете сменил курс и номер рейса

Самолет китайской авиакомпании Air China, на борту которого предположительно находится северокорейский лидер Ким Чен Ын , во время полета сменил курс и номер рейса. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

Лайнер Boeing-747 вылетел из Пхеньяна по маршруту CA122 в Пекин, но при подлете к столице Китая сменил номер рейса на CA61 до Сингапура

Доподлинно неизвестно, находится ли лидер Северной Кореи на борту, но вполне вероятно, что Ким Чен Ын таким образом отправился на саммит с президентом США Дональдом Трампом . Ранее 10 июня президент США после короткого возвращения с саммита «Группы семи» в Канаде снова сел в самолет и отправился в Сингапур.

Саммит лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом должен состояться в Сингапуре 12 июня. О первоначальной договоренности лидеров двух стран встретиться было объявлено 10 мая, но спустя две недели Трамп сообщил об отмене этого мероприятия. Еще через неделю хозяин Белого дома заявил, что встреча все-таки состоится. Темой переговоров должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.