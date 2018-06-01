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«Нормандская четверка» решит судьбу миротворцев в ДНР
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Главы МИД «нормандской четверки» обсудят вопрос миссии ООН в Донбассе
РИА Новости
1 час назад
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РИА Новости
Главы
МИД
"нормандской четверки" обсудят на встрече в Берлине 11 июня тему миссии
ООН
в Донбассе, заявила на брифинге представитель МИД
ФРГ
Мария Адебар
.
"Да, я думаю, конечно", — сказала Адебар, отвечая на соответствующий вопрос
РИА Новости
.
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