«Нормандская четверка» решит судьбу миротворцев в ДНР

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Главы МИД «нормандской четверки» обсудят вопрос миссии ООН в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главы МИД "нормандской четверки" обсудят на встрече в Берлине 11 июня тему миссии ООН в Донбассе, заявила на брифинге представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
"Да, я думаю, конечно", — сказала Адебар, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
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