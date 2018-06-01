Обзор зарубежных СМИ: Запад испугался Зюганова 

В чем украинцы винят Крымский мост
Украинские «Вести» рассказали, как возведение Крымского моста повлияло на Украину. По словам автора статьи, после открытия сооружения российские военные начали «активно» задерживать корабли, направляющиеся в украинские порты, что грозит стране убытками в 500 миллионов гривен в год. Кроме того, «пострадала» от Крымского моста и экология Украины, например, был «уничтожен» песчаный остров Тузла.
«Волга — русский ответ Миссисипи»
Британская газета Guardian обратила внимание фанатов, которые посетят матчи чемпионата мира по футболу в России, на «русский ответ Миссисипи» — реку Волгу. По словам автора статьи, четыре из 11 городов, в которых игры состоятся, расположены именно на ней, что позволит болельщикам увидеть реку, которая объединяет Россию, а также побывать в Поволжье, где находится «самобытная Россия».
«Россия хочет править Сирией»
«Издеваясь» над иранской милицией в Сирии, Россия хочет улучшить свой имидж в глазах местного населения, заявил журналист Абдель Раззак ан-Набхан сирийскому порталу Orient.net. По его мнению, России нужно «доверие улиц», чтобы поставить себя выше режима Башара Асада, что, в свою очередь, даст ей возможность не возвращать ему власть, а «править» Сирией самостоятельно.
Запад испугался Зюганова
Запад «испугался» лидера КПРФ Геннадия Зюганова и помог Борису Ельцину переизбраться на пост президента России в 1996 году, сообщает египетское издание Ahewar. По словам автора статьи, тогда Зюганов был «силен и популярен», а его национализм и тщеславие «пугали» Запад, в связи с чем США пролоббировали 10-миллиардный кредит России от МВФ, что позволило Ельцину «оживить» ситуацию в стране, погасив часть долгов по пенсиям и зарплатам.