Ещё
Обзор зарубежных СМИ: Запад испугался Зюганова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обзор зарубежных СМИ: Запад испугался Зюганова 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС

В чем украинцы винят Крымский мост

Украинские «Вести» рассказали, как возведение Крымского моста повлияло на Украину. По словам автора статьи, после открытия сооружения российские военные начали «активно» задерживать корабли, направляющиеся в украинские порты, что грозит стране убытками в 500 миллионов гривен в год. Кроме того, «пострадала» от Крымского моста и экология Украины, например, был «уничтожен» песчаный остров Тузла.

«Волга — русский ответ Миссисипи»

Британская газета Guardian обратила внимание фанатов, которые посетят матчи чемпионата мира по футболу в России, на «русский ответ Миссисипи» — реку Волгу. По словам автора статьи, четыре из 11 городов, в которых игры состоятся, расположены именно на ней, что позволит болельщикам увидеть реку, которая объединяет Россию, а также побывать в Поволжье, где находится «самобытная Россия».

«Россия хочет править Сирией»

«Издеваясь» над иранской милицией в Сирии, Россия хочет улучшить свой имидж в глазах местного населения, заявил журналист Абдель Раззак ан-Набхан сирийскому порталу Orient.net. По его мнению, России нужно «доверие улиц», чтобы поставить себя выше режима Башара Асада, что, в свою очередь, даст ей возможность не возвращать ему власть, а «править» Сирией самостоятельно.

Запад испугался Зюганова

Запад «испугался» лидера КПРФ Геннадия Зюганова и помог Борису Ельцину переизбраться на пост президента России в 1996 году, сообщает египетское издание Ahewar. По словам автора статьи, тогда Зюганов был «силен и популярен», а его национализм и тщеславие «пугали» Запад, в связи с чем США пролоббировали 10-миллиардный кредит России от МВФ, что позволило Ельцину «оживить» ситуацию в стране, погасив часть долгов по пенсиям и зарплатам.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая141
На Крымском мосту произошло первое ЧП167
Путина спросили о пенсионном возрасте303
Новейший авианосец США испустил пар97
«Расшатали штурвал»: Ан-148 уронили пилоты19
Видео
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
04:47
Улюкаев заплатил государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
00:50
РФ проигнорировала Турцию и нанесла удар в Сирии
Ближний Восток Армия
01:16
«Дым становится все гуще»: пожар в Мытищах
Происшествия
03:19
«Расшатали штурвал»: Ан-148 уронили пилоты
Происшествия Катастрофы
00:41
От чего россиянам придётся отказаться
Личный счет Статьи
05:17
Не мешайте врагу совершать ошибки
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение