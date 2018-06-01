Протесты в Грузии не повторят судьбу Армении

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Донецкий "Чебурашка" поразил "ответкой" за Мамая
Донецкий "Чебурашка" поразил "ответкой" за Мамая

Протесты в Грузии вряд ли приведут к смене руководства, считает эксперт 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Sputnik / Александр Имедашвили
Протесты в Грузии вряд ли приведут к отставке правительства или главы государства — для этого не хватает масштабности и активного участия оппозиционных представителей, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России Вадим Муханов.
У здания парламента в Тбилиси проходит акция протеста в связи с нашумевшим делом об убийстве школьников.
По словам Муханова, при случае руководство Грузии принимает компромиссные решения.
"Мне кажется, что, скорее всего, кто-то будет заменен. Произойдет смена отдельных людей. Пока говорить о том, что созданы все предпосылки для резкой смены политического расклада и для отставки правительства в Грузии, я бы не стал", — сказал Муханов.
По его словам, "пока говорить о том, что это широкомасштабное движение, которое охватило различные части Грузии".
"Говорить о том, что кто-то из крупных оппозиционных политиков участвует активно в этих процессах, я тоже не могу пока", — добавил он.
По его мнению, если сравнивать протесты в Грузии с недавней ситуацией в Армении, то самое главное, что бросается в глаза — это различие в поводах для недовольства.
"Такой же масштабности и заточенности, как в Армении, ожидать в Грузии не приходится. На фоне богатой грузинской предыстории сейчас не тот повод, чтобы прогнозировать масштабные по всей республике акции протеста, которые могли бы к чему-либо привести", — указал политолог.
"В Армении было массовое протестное движение против решения Сержа Саргсяна. Здесь параллели с Арменией не очень уместны", — заключил Муханов.
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