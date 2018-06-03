В Сирии началась вторая фаза «Облавы»

Коалиция во главе с США , их союзники в Сирии — "Сирийские демократические силы" (СДС) и иракские военные приступили ко второй фазе военной операции на границе Сирии и Ирака против "Исламского государства" * под названием "Облава" (анг. Roundup), сообщает коалиция в воскресенье.

В конце апреля коалиция во главе с США по борьбе с группировкой ИГ* заявила о завершении крупных боевых операций против террористов в Ираке. Теперь силы коалиции сосредотачиваются на "подготовке и развитии самодостаточных возможностей Ирака в области безопасности". Пресс-служба коалиции также распространила сообщение со ссылкой на представителей СДС, в котором утверждала, что "ИГ* сохраняет значительное присутствие на границе Сирии с Ираком, где она (группировка) хочет найти себе безопасное убежище". В результате было принято решение о начале операции "Облава", которая стартовала 1 мая. По словам представителей СДС, которые приводит коалиция, "несмотря на значительные потери, ИГ* сохраняет возможности для планирования и координации атак в регионе и странах коалиции".

"Сирийские демократические силы начали наземные операции второго этапа операции "Облава", чтобы разгромить остатки ИГ* на северо-востоке Сирии сегодня", — говорится в заявлении коалиции. "Наступление наземных войск СДС, направленное на зачистку от ИГ*, подкрепляется скоординированными транснациональными воздушными и ударами коалиции, а также ударами наших иракских партнеров: иракскими ВВС и артиллерией иракской армии, расположенной вблизи границы, — продолжается в сообщении.

"Иракские силы безопасности также активизировали свое присутствие на границе, чтобы предотвратить побег членов ИГ* из Сирии в Ирак", — продолжает коалиция.

"Операция "Облава" началась 1 мая, успешная первая фаза завершилась освобождением Эль-Багуза-Фокани в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия", — напоминает коалиция в своём сообщении.

Коалиция во главе с США "по-прежнему привержена поражению ИГ*, уничтожению их псевдохалифата и созданию условий для последующих операций по повышению региональной стабильности", отмечается в сообщении.

США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ* в Ираке, а также в Сирии, где они действуют без разрешения официальных властей страны.