Handelsblatt: Германия должна быть твёрже с Москвой — ради самой России

Настоящие друзья России — те, кто отказался от полюбовного курса в отношениях с ней, как министр иностранных дел Германии Хайко Маас, пишет журналист Штефан Рихтер в статье для Handelsblatt . Он подчёркивает, что Германия должна проявить больше реализма и твёрдости в обхождении с Москвой — в противном случае у россиян просто не будет повода для модернизации экономики и либерализации общества.

Германии нужно проявить больше реализма и жёсткости в обхождении с Россией, в противном случае у Москвы нет никакого повода для того, чтобы что-то менять, пишет журналист Штефан Рихтер в гостевом комментарии для Handelsblatt.

Он отмечает, что Германия с 2008 года ведёт политику «модернизации партнёрства» с Россией. Её суть заключается не только в сотрудничестве на экономическом уровне, но и в содействии либерализации российского общества, усилению права в государстве и более эффективной борьбе с коррупцией. Однако десятилетие спустя стало ясно, что этот замысел потерпел провал, потому что правительство Владимира Путина ничего не сделало для всеохватной модернизации страны, утверждает автор статьи.

Российский президент достиг своей цели, уверяет Штефан Рихтер: если российское общество и изменилось, оно точно не стало более либеральным. Крах этой инициативы показывает, что предпосылкой для экономического прогресса и развития должно быть свободное общество, настаивает немецкий журналист.

При этом он признаёт, что необходимо, как и прежде, поддерживать друг с другом диалог хотя бы для урегулирования различных международных кризисов. Однако в подобных случаях Россия действует в соответствии со своими интересами, и, например, по Сирии видно, что президент Путин играет жёстко, считает автор статьи.

В связи с этим он не может понять господствующего в немецкой политике и в немецком обществе «стремления к бесконечному оправданию России». Своих соотечественников он призывает подсчитать, сколько раз Россия уже обводила их вокруг пальца, и посмотреть правде в глаза: в обращении с Москвой нужно проявлять больше реализма.

Германию Штефан Рихтер видит своего рода связным между Западом и Россией, из-за чего на неё возлагается особая ответственность: она должна выступать гарантом того, что реформы и преобразования в России всё-таки произойдут. Именно потому, что во многих острых военных конфликтах Германия предпочитает оставаться в стороне, в данном случае она должна приложить все усилия для того, чтобы Россия встала на путь экономической и общественной модернизации, что приведёт к примирительному курсу во внешней политике, полагает журналист.

Однако для этого Германия должна понять, что определённая твёрдость здесь просто необходима, подчёркивает он. «Мы должны быть реалистами, тем более что мы, немцы, уже почти 300 лет сердцем и разумом постоянно стараемся добиться позитивных изменений в российском обществе», — пишет Рихтер в статье для Handelsblatt. По его мнению, если немцы будут выступать в защиту Москвы, они будут частично ответственны за то, что россияне продолжают делать ставку на «цинизм как принцип власти». Поэтому он призывает оказать большую поддержку министру иностранных дел Хайко Маасу в его политике относительно России. Прежняя политика полюбовных соглашений, с точки зрения автора, оказалась нецелесообразной. «Пока немецкая политика настолько мягка, у россиян нет никакого повода меняться хотя бы на йоту», — считает Рихтер.

С другой стороны, на Германию возлагается особая ответственность в том случае, если Россия, как она постоянно утверждает, действительно захочет модернизировать свою экономику и либерализировать общество. По версии немецкого журналиста, Германия неоднократно успешно справлялась с задачей восстановления после тёмных периодов истории и создавала в стране и за рубежом основу для благосостояния и прогресса.

Как отмечает автор статьи, Россия при Путине ведёт себя, как Турция при Эрдогане. Страны требуют к себе больше уважения, но на международном уровне упорно действуют в роли нарушителя правил игры. В то же время оба государственных лидера резко выступают против всего, что, по их мнению, может считаться либеральным или реформаторским, уверяет Рихтер.

При этом немецкий журналист выражает убеждение, что настоящие друзья России — это те, кто, как Хайко Маас, отказался от полюбовного курса в отношениях с Москвой. Только так можно простимулировать россиян на пути к реформам, настаивает он. В противном случае страна погрязнет в застое, и это вызовет большое разочарование среди населения.

Штефан Рихтер уверяет, что в этом случае никто в Москве не признает, что к такому результату привёл недостаток решимости к проведению реформ, и Россия будет обвинять другие страны в том, что они хотят принизить её значимость. «Поэтому ключевая задача немецкой политики должна состоять в том, чтобы разорвать этот предсказуемый замкнутый круг», — подчёркивает Штефан Рихтер на страницах Handelsblatt.