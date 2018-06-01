Болгарию призвали отказаться от России

Автор статьи, болгарский политолог Даниель Смилов утверждает, что Болгария оказалась между Россией и Европой, так как зависит от российского газа, но в то же время входит в состав Североатлантического альянса и Европейского союза. Недавние визиты в Россию болгарского президента Румена Радева и премьер-министра страны Бойко Борисова создают впечатление, что Болгария поворачивается спиной к Западу и переходит на сторону Москвы , пишет Смилов.

Помимо экономических связей, у России и Болгарии есть много общего в историческом, лингвистическом и культурном плане, отмечает немецкое издание. Но так как Болгария добровольно вступило в НАТО и ЕС, она должна придерживаться их политического курса, утверждает журналист.