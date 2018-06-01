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Болгарию призвали отказаться от России
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Болгарию призвали отказаться от России 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Болгарию призвали выполнять свои обязательства члена НАТО и Евросоюза и перестать играть в «дипломатическую рулетку» с Россией, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на статью в Deutsche Welle.
Автор статьи, болгарский политолог Даниель Смилов утверждает, что Болгария оказалась между Россией и Европой, так как зависит от российского газа, но в то же время входит в состав Североатлантического альянса и Европейского союза. Недавние визиты в Россию болгарского президента Румена Радева и премьер-министра страны Бойко Борисова создают впечатление, что Болгария поворачивается спиной к Западу и переходит на сторону Москвы, пишет Смилов.
Помимо экономических связей, у России и Болгарии есть много общего в историческом, лингвистическом и культурном плане, отмечает немецкое издание. Но так как Болгария добровольно вступило в НАТО и ЕС, она должна придерживаться их политического курса, утверждает журналист.
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