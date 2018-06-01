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В Раде признали позор украинских спецслужб
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В Раде признали позор украинских спецслужб 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: © AP Photo / Efrem Lukatsky
Служба безопасности Украины (СБУ) опозорила страну, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин в эфире телеканала "112 Украина".
Политик выразил недовольство действиями украинских спецслужб, связанными с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.
"Ну я не знаю, за что их хвалить. На самом деле они опозорили нашу страну. Очень много людей за пределами Украины комментировали эту ситуацию, давали оценки свои. Скажем так: поневоле стали участниками этого дешевого спектакля", — посетовал парламентарий.
Добкин выразил сожаление, что правительства ряда стран, а также международные организации оказались в роли разыгранных из-за "спектакля СБУ". Кроме того, депутат отметил, что сама Украина от этого ничего не выиграла.
"Что хотели из-под этого Грицак (глава СБУ. — Прим. ред.) и другие, кто это все режиссировал? Я не знаю, если это в плане попытки помочь Петру Алексеевичу (Порошенко. — Прим. ред.) повысить свой рейтинг, то я думаю, что они его еще ниже закопали. Что из-под этого получила Украина, ну кроме позора очередного от этих сельских клоунов, пусть простят меня селяне. Ну больше ничего — такое мое мнение", — заключил он.
Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина России Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об убийстве Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Подозреваемого в организации покушения — украинца Бориса Германа — задержали в среду в Киеве. В четверг суд арестовал его на два месяца.
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