В Раде признали позор украинских спецслужб

Политик выразил недовольство действиями украинских спецслужб, связанными с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко

"Ну я не знаю, за что их хвалить. На самом деле они опозорили нашу страну. Очень много людей за пределами Украины комментировали эту ситуацию, давали оценки свои. Скажем так: поневоле стали участниками этого дешевого спектакля", — посетовал парламентарий.

Добкин выразил сожаление, что правительства ряда стран, а также международные организации оказались в роли разыгранных из-за "спектакля СБУ". Кроме того, депутат отметил, что сама Украина от этого ничего не выиграла.

"Что хотели из-под этого Грицак (глава СБУ. — Прим. ред.) и другие, кто это все режиссировал? Я не знаю, если это в плане попытки помочь Петру Алексеевичу (Порошенко. — Прим. ред.) повысить свой рейтинг, то я думаю, что они его еще ниже закопали. Что из-под этого получила Украина, ну кроме позора очередного от этих сельских клоунов, пусть простят меня селяне. Ну больше ничего — такое мое мнение", — заключил он.