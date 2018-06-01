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В Пекине стартовал первый медиасаммит ШОС
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В Пекине стартовал первый медиасаммит ШОС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Fotolia / Savvapanf Photo
Первый медиасаммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в пятницу открылся в Пекине.
Председатель КНР Си Цзиньпин направил приветственную телеграмму участникам саммита, которую на церемонии открытия зачитал заведующий отделом пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин.
"Год назад я предложил провести первый медиасаммит ШОС, чтобы способствовать гуманитарным обменам и сотрудничеству между странами ШОС. Я уверен, что этот саммит поможет укреплению организации и сыграет позитивную роль", — заявил Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что СМИ, являясь важным мостом развития сотрудничества и взаимодействия между странами ШОС, должны стараться быть основоположниками практического сотрудничества и пропагандировать дружбу между народами.
"Китай решительно поддерживает развитие ШОС, готов сообща со всеми странами строить более тесное региональное сообщество", — отметил председатель КНР, пожелав успеха участникам форума.
Саммит, организованный пресс-канцелярией Госсовета КНР, проходит под темой "Развивать "Шанхайский дух", открывать новую эпоху медиасотрудничества".
В форуме принимают участие руководители ведущих СМИ стран-участниц, партнеров по диалогу, стран-наблюдателей ШОС, а также представители дипломатических кругов соответствующих стран. От России в саммите участие принимает руководство телеканала RT, ФГПУ "ВГТРК", "Российской газеты" и агентства "Спутник".
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