В Пекине стартовал первый медиасаммит ШОС

Председатель КНР Си Цзиньпин направил приветственную телеграмму участникам саммита, которую на церемонии открытия зачитал заведующий отделом пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин.

"Год назад я предложил провести первый медиасаммит ШОС, чтобы способствовать гуманитарным обменам и сотрудничеству между странами ШОС. Я уверен, что этот саммит поможет укреплению организации и сыграет позитивную роль", — заявил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что СМИ, являясь важным мостом развития сотрудничества и взаимодействия между странами ШОС, должны стараться быть основоположниками практического сотрудничества и пропагандировать дружбу между народами.

"Китай решительно поддерживает развитие ШОС, готов сообща со всеми странами строить более тесное региональное сообщество", — отметил председатель КНР, пожелав успеха участникам форума.