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Нидерланды могу привлечь Киев за крушение MH17
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Нидерланды могу привлечь Киев за крушение MH17 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин
Амстердам не исключает, что на Киев может быть возложена ответственность за трагедию с малайзийским Boeing рейса MH17 в Донбассе, заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок. Слова политика передает издание Parool.
Сообщается, что во время дебатов в парламенте королевства обратили внимание на то, что Украина не закрыла воздушное пространство на юго-востоке, где проходили боевые действия.
"Я ничего не исключаю", — заявил Блок в ходе обсуждения.
Однако при этом глава дипломатии Нидерландов добавил, что достаточных "легальных оснований" для привлечения Украины к ответственности нет.
"Виновата Россия"
На прошлой неделе международная следственная группа JIT поделилась промежуточными результатами расследования трагедии с малайзийским Boeing на юго-востоке Украины. Представители группы предположили, что самолет сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 54-1 зенитно-ракетной бригаде из Курска.
Малайзийский Боинг-777, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. Находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев незамедлительно обвинил в произошедшем ополченцев, которые парировали, заявив об отсутствии средств, которые могли бы позволить сбить самолет на той высоте, на которой он летел. Также Украина заявила о якобы причастности России к катастрофе.
Президент Владимир Путин отметил, что версий крушения MH17 много, но их никто не учитывает, что не позволяет провести полноценного расследования.
Доклад JIT вызвал недоумение и у российского МИД, где документ назвали голословным. В Кремле добавили, что Россия сможет признать результаты работы международной группы, только если будет привлечена к расследованию.
В Минобороны России заметили, что выводы JIT опираются на информации, взятой из соцсетей, что не позволяет говорить о ее достоверности. Также в оборонном ведомстве указали на игнорирование показаний очевидцев и данных российской стороны.
Бездоказательные обвинения
Предварительные результаты расследования прокомментировали в Малайзии. Так, министр транспорта страны Энтони Лок назвал обвинения против России по делу о крушении самолета на украинской территории бездоказательными.
"Ответственные (за расследование. — Прим. ред.) не имеют права просто взять и указать пальцем на Россию", — сказал он.
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