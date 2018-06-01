В Армении закроют на ремонт реактор АЭС

Реактор Армянской АЭС будет остановлен в пятницу на ремонт, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор ААЭС Мовсес Варданян.

По его словам, 1 июня будут остановлен реактор (по программе стандартной ежегодной ремонтной кампании) и турбоагрегат №3 (для частичной модернизации).

Варданян сообщил, что планируется полная модернизация цилиндров высокого и низкого давления турбины №3, замена генератора №3, токопроводов, главного трансформатора №3, оборудования вспомогательных систем.

Первого августа предусмотрен пуск энергоблока с частично модернизированным турбоагрегатом №4. Ввод в эксплуатацию турбоагрегата №3 планируется 1 декабря текущего года после завершения его модернизации.

Гендиректор станции сообщил, что энергоблок ААЭС состоит из реактора и двух турбоагрегатов. В этом году, 14 апреля, был остановлен турбоагрегат №4 (турбина, генератор, главный трансформатор) для его частичной модернизации (замена конденсаторов, сепараторов). Он отметил, что эти работы поручены российской компании "Атомэнергоремонт", имеющей необходимое оснащение, трудовые и материальные ресурсы, а также большой положительный опыт выполнения подобных работ.

В результате выполнения работ, планируемых на 2018 год, ожидается ощутимое повышение выходной мощности энергоблока (около 10% дополнительно выработанной электроэнергии за счет повышения КПД турбоагрегатов, без увеличения расхода топлива), подчеркнул Варданян

Программа правительства Армении предусматривает продление сроков эксплуатации действующего блока АЭС до 2026 года, а также поэтапный ввод в эксплуатацию новых блоков. Финансирование будет осуществляться за счет российского государственного экспортного кредита на сумму в 270 миллионов долларов и гранта в размере 30 миллионов долларов. В настоящее время совместно с "Росатомом" продолжаются работы по продлению срока эксплуатации второго энергоблока АЭС.