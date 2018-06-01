«Королева дерьмовых роботов» перенесла операцию на мозге

Шведская YouTube-знаменитость Симона Герц (Simone Giertz), прославившаяся необычными изобретениями, перенесла операцию. Об этом рассказали ее представители в Twitter.

Еще в конце апреля девушка сообщила подписчикам о недуге. Оказалось, что у нее в мозге обнаружили доброкачественную опухоль размером с мяч для гольфа. Блогер даже дала ей имя, назвав новообразование Брайаном.

Герц сильно переживала перед хирургическим вмешательством. В одном из предоперационных видео она говорила, что очень напугана. Однако врачи быстро вырезали опухоль и спасли девушке жизнь.

«Симона вышла из хирургии, и ее врачи очень довольны тем, как все прошло. Она проспала достаточно долго, чтобы сделать неуместную шутку, так что все хорошо», — говорится на ее странице в Twitter.