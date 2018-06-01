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«Королева дерьмовых роботов» перенесла операцию на мозге
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«Королева дерьмовых роботов» перенесла операцию на мозге 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @SimoneGiertz
Шведская YouTube-знаменитость Симона Герц (Simone Giertz), прославившаяся необычными изобретениями, перенесла операцию. Об этом рассказали ее представители в Twitter.
Еще в конце апреля девушка сообщила подписчикам о недуге. Оказалось, что у нее в мозге обнаружили доброкачественную опухоль размером с мяч для гольфа. Блогер даже дала ей имя, назвав новообразование Брайаном.
Герц сильно переживала перед хирургическим вмешательством. В одном из предоперационных видео она говорила, что очень напугана. Однако врачи быстро вырезали опухоль и спасли девушке жизнь.
«Симона вышла из хирургии, и ее врачи очень довольны тем, как все прошло. Она проспала достаточно долго, чтобы сделать неуместную шутку, так что все хорошо», — говорится на ее странице в Twitter.
27-летняя изобретательница из Стокгольма прославилась несколько лет назад, показывая подписчикам свои бесполезные изобретения. Например, Герц демонстрировала самодельный будильник, к которому приделана резиновая рука, избивающая спящего человека. Кроме того, девушка создавала автоматизированную машину для наливания молока в тарелку с хлопьями. Сама Герц называет себя «королевой дерьмовых роботов», на ее канал подписаны более миллиона пользователей.
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