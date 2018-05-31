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В Тбилиси митингующие обратились к президенту
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В Тбилиси митингующие призвали президента поддержать их 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Участники акции протеста в связи с нашумевшим делом убийства подростков, митингующие у здания парламента, призвали президента Георгия Маргвелашвили прийти к ним и поддержать их, передает корреспондент РИА Новости.
У здания Главной прокуратуры ранее прошел митинг, после которого в отставку ушел руководитель ведомства Ираклий Шотадзе. Инициатором акции протеста стал Заза Саралидзе, отец убитого в центре Тбилиси в потасовке в декабре прошлого года 16-летнего подростка. Он считает, что прокуратура проводит расследование этого дела необъективно и покрывает одного из участников инцидента, сына бывшего сотрудника ведомства. В четверг Тбилисский городской суд оправдал одного из обвиняемых, а второму переквалифицировал обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства. Это вызвало гнев отца убитого подростка.
"Хочу обратиться с просьбой к президенту страны, если можете, придите и поддержите нас", — заявил Саралидзе во время выступления на митинге.
Ранее Саралидзе поддержала на акции дочь президента Анна Маргвелашвили и первая леди Мака Чичуа.
Собравшиеся у парламента митингующие требуют "наказать всех виновных в фальсификации результатов расследования" и уголовно наказать для всех виновных в смерти подростков в декабре прошлого года. Участники акции недавно потребовали отставки правительства и премьер-министра Георгия Квирикашвили. Они начали расставлять палатки и заявили, что не планируют расходиться.
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