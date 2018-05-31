Помпео позитивно оценил работу по саммиту с КНДР

Помпео позитивно оценил работу над встречей Трампа и Ким Чен Ына

«После проведения серии встреч я уверен, что всё движется в правильном направлении», — сказал он.

По словам Помпео, итоги саммита США и КНДР могут стать «историческим событием».

«Мы с президентом Трампом верим, что председатель Ким — это тип руководителя, который может принять такие решения. В ближайшие недели и месяцы у нас будет возможность проверить, так ли это», — сказал Помпео на пресс-конференции.

Кроме того, он добавил, что делегация КНДР передаст 1 июня президенту США Дональду Трампу письмо северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«Заместитель председателя Ким Ён Чхоль планирует поехать в Вашингтон, чтобы передать персональное письмо Ким Чен Ына», — подчеркнул госсекретарь.

Ранее Помпео назвал содержательными переговоры с делегацией КНДР.