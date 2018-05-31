Как в мире отреагировали на «убийство» Бабченко

Как в мире отреагировали на инсценировку убийства Бабченко

Международная федерация журналистов (МФЖ), в состав которой входят около 600 тыс. профессионалов из 146 стран, прокомментировала инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко на Украине . По оценке организации, подобные действия дискредитируют представителей СМИ и подрывают доверие к журналистике во всём мире.

«Журналистика — это поиск истины, и любое манипулирование информацией резко подрывает доверие к СМИ и профессии в целом», — говорится в публикации МФЖ.

Как отметил президент федерации Филипп Лерут , сам факт того, что Бабченко всё-таки жив и может продолжать заниматься профессией — отличная новость.

«Однако, распространяя ложные показания о его убийстве, украинские власти серьёзно подорвали достоверность информации, и их коммуникация может быть воспринята как пропагандистская операция», — заявил Лерут.

Недопустимой сложившуюся ситуацию назвал в беседе с RT и генеральный секретарь МФЖ Энтони Белланжер. По его мнению, представители журналистской профессии не должны быть инициаторами распространения ложной информации.

«Они (украинские спецслужбы. — RT) манипулируют информацией, обманывают читателей, обманывают слушателей или интернет-пользователей. При этом, очевидно, они обманывают и граждан. Для нас то, что произошло на уровне украинских служб, совершенно недопустимо. Это всё, что угодно, кроме свободной и независимой информации», — заявил Белланжер.

Генсек МФЖ добавил, что Бабченко, по его мнению, участвовал «в грандиозном цирке, маскараде, который в любом случае обернётся для него негативом».

«В заблуждении — миллионы граждан, которые были справедливо тронуты этим так называемым убийством. Неприемлемо инсценировать смерть журналиста», — подчеркнул он.

Ранее своё отношение к произошедшему высказали представители «Репортёров без границ». В частности, генеральный секретарь организации Кристоф Делуар , заявил о своём возмущении в связи с «раскрывшейся манипуляцией украинских секретных служб в рамках проводимой ими информационной войны». Он уверен, что это «очень опасно, когда государство спекулирует фактами, к тому же за спиной журналистов».

«Непостижимая» спецоперация

Операцию СБУ прокомментировали также многие зарубежные политики. Так, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил недоумение по поводу случившегося.

«Я не понимаю таких «спецопераций», это для меня непостижимо», — заявил глава МИД Литвы.

В ФРГ высказали желание лучше разобраться в произошедшем, так как пока эта история «вызывает много вопросов». Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчеркнул, что намерен поднять этот вопрос в четверг во время визита на Украину.

Его коллега из Франции Аньес фон дер Мюль во время брифинга для прессы отказалась комментировать эту тему. В МИД Франции подчеркнули, что им не известны детали произошедшего.

«Весь этот цирк»

В Кремле «убийство» российского журналиста на Украине назвали «по меньшей мере странным». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил при этом и положительную сторону раскрывшегося обмана.

«Мы не будем комментировать. История по меньшей мере странная. Не знаю, насколько цель оправдывает средства в этой истории. Слава богу, что человек жив», — сказал Песков.

В ОБСЕ выразили сожаление по поводу решения Киева распространить информацию об «убийстве» Бабченко. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, заявил о недопустимости использования недостоверной информации о жизни или смерти человека ради политических интересов.

«Мы, безусловно, рады, что российский гражданин жив. Но считаем недопустимым использование ложной информации, к тому же связанной с жизнью человека, для очевидных пропагандистских манипуляций», — подчеркнул он.

Он указал на то, что многие люди были поставлены в неудобное положение, в том числе представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир, который отправился в Киев, чтобы поддержать коллег. По словам Лукашевича, случившееся «просто за гранью». Он также отметил, что вслед за инсценировкой последовали обвинения России в убийстве, которого на самом деле не было, что продемонстрировало, насколько «сильны беспочвенные антироссийские стереотипы» на Украине.

Реакция Украины

Между тем в Киеве удивлены такой реакцией международной общественности. Так, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков признался, что шокирован критикой. По его словам, инсценировка убийства Бабченко помогла предотвратить преступление, а это самое главное.

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе своего выступления в лицее в Ивано-Франковской области обвинил во всём Россию и пообещал, что Киев не изменит своей тактики.

«Вам надо обвинять не украинцев, а Россию. Украинцы делают всё возможное, чтобы держаться вместе и защитить себя. Уверяю, так будет и впредь», — заявил он.

При этом на Украине также не обходится без критики СБУ: спецслужбу обвиняют в том, что она не до конца просчитала последствия своей спецоперации. В частности, экс-заместитель главы Службы безопасности Виктор Ягун назвал действия его бывших коллег провальными.

«Ошибка была в том, что не была просчитана реакция международного сообщества. Есть моменты, которые вводят в ступор наших международных наблюдателей… Все ждут не столько того, что было озвучено вчера на пресс-конференции (Бабченко. — RT), сколько того, что мы услышим в суде. Аргументы должны быть железобетонными и убедительными, потому что если этого не будет, это будет просто провал», — подчеркнул он.

«Убийство» Бабченко

Напомним, 29 мая украинские СМИ, а позже и официальные власти сообщили, что российского журналиста Аркадия Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил Россию в причастности к произошедшему. В Москве обвинения отвергли, назвав их «верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха».

На следующий день СБУ провела пресс-конференцию, на которой появился Бабченко. По словам главы ведомства Василия Грицака, новости об «убийстве» журналиста были частью плана спецслужб по предотвращению покушения на жизнь журналиста. После этого вновь последовали обвинения в адрес России. При этом, по его словам, нападавший на Бабченко является гражданином Украины. Он задержан и допрашивается. Подробностей допроса Грицак не сообщил. По данным ряда СМИ, подозреваемому предложили пойти на сделку со следствием и дать показания против одного человека. Задержанный отказался от дачи любых показаний.