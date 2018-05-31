На Западе допустили вину Киева в крушении MH17 

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок не исключил возможность того, что Украина может попасть в список ответственных за крушение Boeing в Донбассе, передает «Газета.ру».
«Я ничего не исключаю», — заявил Блок в ходе дебатов в палате представителей Нидерландов.
При этом министр отметил, что для включения Украины в список ответственных за катастрофу на данный момент нет оснований.
Ранее министр транспорта Малайзии Энтони Лок выступил против того, чтобы вина за уничтожение Boeing возлагалась на Россию.
24 мая Совместная следственная группа представила данные, согласно которым «Бук», из которого был сбит самолет «Малазийских авиалиний», был доставлен на территорию Украины с базы 53-й бригады под Курском.