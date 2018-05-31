Ещё
На Западе допустили вину Киева в крушении MH17
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Западе допустили вину Киева в крушении MH17 

Рамблер 37 минут назад
Фото: Reuters
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок не исключил возможность того, что Украина может попасть в список ответственных за крушение Boeing в Донбассе, передает «Газета.ру».
«Я ничего не исключаю», — заявил Блок в ходе дебатов в палате представителей Нидерландов.
>> С России сняли вину в уничтожении Boeing над Донбассом
При этом министр отметил, что для включения Украины в список ответственных за катастрофу на данный момент нет оснований.
Ранее министр транспорта Малайзии Энтони Лок выступил против того, чтобы вина за уничтожение Boeing возлагалась на Россию.
24 мая Совместная следственная группа представила данные, согласно которым «Бук», из которого был сбит самолет «Малазийских авиалиний», был доставлен на территорию Украины с базы 53-й бригады под Курском.
Комментарии136
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С России сняли вину в уничтожении Boeing над Донбассом644
Массовое банкротство россиян и другие события дня40
Михалков высказался о поразивших россиян доходах398
Паспорта 1,5 млн россиян стали недействительными219
Нож в спину: Турция закроет американские базы80
Видео
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
01:03
США начинают торговую войну с Европой
Экономика
03:58
Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Политика
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
01:00
Россиянам предрекли массовое банкротство
Личный счет Статьи
03:36
Назван возможный организатор покушения на Бабченко
Происшествия
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Другое
01:01
Отвратительная тварь ужаснула Сеть
Наука
07:10
Ставки по ипотеке стали еще ниже
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение