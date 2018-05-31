На Западе допустили вину Киева в крушении MH17

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок не исключил возможность того, что Украина может попасть в список ответственных за крушение Boeing в Донбассе, передает «Газета.ру»

«Я ничего не исключаю», — заявил Блок в ходе дебатов в палате представителей Нидерландов.

При этом министр отметил, что для включения Украины в список ответственных за катастрофу на данный момент нет оснований.

Ранее министр транспорта Малайзии Энтони Лок выступил против того, чтобы вина за уничтожение Boeing возлагалась на Россию.