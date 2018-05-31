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В Тбилиси сотни протестующих идут к зданию парламента
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В Тбилиси сотни протестующих идут к зданию парламента 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Александр Имедашвили/РИА «Новости»
Сотни людей, которые собрались на акцию протеста у здания Главной прокуратуры Грузии в Тбилиси, направляются к зданию парламента, передает РИА "Новости".
У здания прокуратуры митингующие провели акцию, в ходе которой требовали отставки руководителя ведомства Ираклия Шотадзе. После того, как их требования были удовлетворены, они приняли решение направится к зданию парламента.
Причиной протестов стало убийство молодого человека в центре Тбилиси в ходе потасовки в декабре 2017 года. Митингующие заявляют о необъективном ходе расследования и покрытии прокуратурой одного из участников инцидента, который является сыном бывшего сотрудника ведомства.
"Нас очень много, все мы поддерживаем не только отца убитого подростка, но и выражаем протест против всей системы. Так продолжаться не может, все мы родители, завтра такое может произойти с нашими детьми, никто не застрахован. Все виновные за необъективное расследование должны быть наказаны", — сказал один из участников акции.
Сообщается, что шествие сопровождают бригады патрульной полиции.
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