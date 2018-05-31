Массовое банкротство россиян, новый класс потребителей и другие события дня

Главные события среды

Россиянам предрекли массовое банкротство

Число банкротов-физлиц в России будет расти, несмотря на закон о несостоятельности, который пока ограничивает возможность объявить гражданина банкротом. Это обусловлено ростом задолженности россиян и падением их реальных доходов. Поправки в закон о банкротстве физлиц, принятые Думой в первом чтении, придадут процессу банкротства сограждан дополнительную динамику, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Назначен возможный организатор покушения на Бабченко

В Шевченковском районном суде Киева назвали фамилию подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Новый оператор связи заработал в России

В России заработал новый мобильный оператор Easy4, передает РИА «Новости».

Россию хотят исключить из еще одного союза

Базу ВМС Украины разместят под носом у России

Улюкаев отправился в колонию

Экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева этапировали в колонию, где он будет отбывать наказание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Лавров встретился с Ким Чен Ыном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В России появился новый класс потребителей

В России сложился новый класс потребителей-консьюмеристов, которые даже при снижении доходов не желают отказываться от посещения крупных торговых центров. По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра социального проектирования (ЦСП) "Платформа", торговля в стране постепенно переходит в руки крупных торговых сетей.

Кудрин предсказал массовые сокращения в России

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью французской газете Les Echos заявил, что в ближайшие шесть лет цифровизация услуг в России позволит сократить число служащих на 30%.

Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова заявила, что никогда не снималась для мужских журналов и не собирается этого делать. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Черчесов объяснил стыдное поражение России