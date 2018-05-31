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Массовое банкротство россиян, новый класс потребителей и другие события дня
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Главные события среды 

Рамблер 55 минут назад
Фото: ТАСС

Россиянам предрекли массовое банкротство

Число банкротов-физлиц в России будет расти, несмотря на закон о несостоятельности, который пока ограничивает возможность объявить гражданина банкротом. Это обусловлено ростом задолженности россиян и падением их реальных доходов. Поправки в закон о банкротстве физлиц, принятые Думой в первом чтении, придадут процессу банкротства сограждан дополнительную динамику, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".
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Назначен возможный организатор покушения на Бабченко

В Шевченковском районном суде Киева назвали фамилию подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.
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Новый оператор связи заработал в России

В России заработал новый мобильный оператор Easy4, передает РИА «Новости».
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Россию хотят исключить из еще одного союза

Бывший американский посол в Москве Майкл Макфол призвал исключить Россию из числа стран-членов Интерпола.
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Базу ВМС Украины разместят под носом у России

Постоянный представитель президента Украины по Крыму Борис Бабин предложил Киеву разместить на границе с Крымом — в городе Геническ Херсонской области базу морской охраны, ВМС Украины и других силовых структур.
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Улюкаев отправился в колонию

Экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева этапировали в колонию, где он будет отбывать наказание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Лавров встретился с Ким Чен Ыном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
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В России появился новый класс потребителей

В России сложился новый класс потребителей-консьюмеристов, которые даже при снижении доходов не желают отказываться от посещения крупных торговых центров. По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра социального проектирования (ЦСП) "Платформа", торговля в стране постепенно переходит в руки крупных торговых сетей.
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Кудрин предсказал массовые сокращения в России

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью французской газете Les Echos заявил, что в ближайшие шесть лет цифровизация услуг в России позволит сократить число служащих на 30%.
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Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова заявила, что никогда не снималась для мужских журналов и не собирается этого делать. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».
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Черчесов объяснил стыдное поражение России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении от команды Австрии за две недели до старта чемпионата мира. Он уверен, что спортсменам просто не хватило последнего паса.
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