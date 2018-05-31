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МИД назвал кощунством снос обелиска в Польше
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МИД назвал кощунством снос обелиска на месте гибели советских воинов в Польше 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИД России считает примером кощунственного и потребительского отношения снос в Польше обелиска, установленного в память о погибших советских танкистах.
«Налицо ещё один пример кощунственного, потребительского отношения польских властей к летописи Второй мировой войны. У тамошних руководителей вошло в привычку игнорировать международные обязательства Польши», — отмечается в комментарии на сайте ведомства.
В МИД напомнили, что Польша заключила с Россией ряд договоров и взяла на себя конкретные мемориальные обязательства.
«Требуем от польской стороны прекращения произвола и напоминаем, что каждый новый акт узаконенного государственного вандализма глубоко и надолго травмирует двусторонние отношения», — подчёркивается в комментарии.
По данным МИД, в Польше снесли обелиск, установленный в 1945 году у деревни Порост на месте гибели советских танкистов.
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