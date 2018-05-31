В досье на Бабченко нашли несоответствия 

В Сети обратили внимание не несоответствия в опубликованном СБУ досье на журналиста Аркадия Бабченко, который организатор покушения на журналиста передал киллеру.
В досье указаны московский адрес проживания Бабченко и его российские номера телефонов. При этом покушение готовилось в Киеве.
«Ну вы хоть адрес Бабченко с московского на киевский в досье поменяйте и телефоны мобильные, чтоб украинских операторов были», — пишет один из пользователей Сети.
«Торопились, очень торопились», — объяснили ему в комментариях.
Информация об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко появилась вечером 29 мая. Спустя почти сутки глава СБУ Василий Грицак созвал брифинг, на котором рассказал, что Бабченко жив, а покушение было инсценировкой. Заказчиком преступления Грицак назвал гражданина Украины, завербованного российскими спецслужбами.