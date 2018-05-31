Ещё
В досье на Бабченко нашли несоответствия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В досье на Бабченко нашли несоответствия 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Сети обратили внимание не несоответствия в опубликованном СБУ досье на журналиста Аркадия Бабченко, который организатор покушения на журналиста передал киллеру.
В досье указаны московский адрес проживания Бабченко и его российские номера телефонов. При этом покушение готовилось в Киеве.
«Ну вы хоть адрес Бабченко с московского на киевский в досье поменяйте и телефоны мобильные, чтоб украинских операторов были», — пишет один из пользователей Сети.
«Торопились, очень торопились», — объяснили ему в комментариях.
Информация об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко появилась вечером 29 мая. Спустя почти сутки глава СБУ Василий Грицак созвал брифинг, на котором рассказал, что Бабченко жив, а покушение было инсценировкой. Заказчиком преступления Грицак назвал гражданина Украины, завербованного российскими спецслужбами.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С России сняли вину в уничтожении Boeing над Донбассом501
Нож в спину: Турция закроет американские базы24
Паспорта 1,5 млн россиян стали недействительными203
Россиянам предрекли массовое банкротство150
Михалков высказался о поразивших россиян доходах118
Видео
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
01:03
США начинают торговую войну с Европой
Экономика
03:58
Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Политика
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
01:00
Россиянам предрекли массовое банкротство
Личный счет Статьи
03:36
Назван возможный организатор покушения на Бабченко
Происшествия
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Другое
01:01
Отвратительная тварь ужаснула Сеть
Наука
07:10
Ставки по ипотеке стали еще ниже
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение