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Главный прокурор Грузии ушел в отставку
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Главный прокурор Грузии ушел в отставку 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Руководитель главной прокуратуры Грузии Ираклий Шотадзе ушел в отставку, сообщается в четверг на сайте ведомства.
Такое решение он принял на фоне митинга у здания главной прокуратуры Грузии. Акции протеста начались после решения суда, вынесенного в четверг в связи с делом об убийстве несовершеннолетних во время разборки в декабре 2017 года.
Инициатором акции протеста стал Заза Саралидзе — отец убитого в центре Тбилиси в потасовке в декабре прошлого года 16-летнего подростка. Он считает, что прокуратура проводит расследование этого дела необъективно и покрывает одного из участников инцидента, сына бывшего сотрудника ведомства. В четверг Тбилисский городской суд оправдал одного из обвиняемых, а второму переквалифицировал обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства. Это вызвало гнев отца убитого подростка.
"Для меня как для главного прокурора особенно важным является доверие каждого гражданина в отношении государственных институтов… Одно дело правовая сторона, а другое — человеческий фактор. Я хочу лично обратиться к родителям погибших подростков и сказать, что я был и стою рядом с вами. Как главному прокурору и как отцу, мне не нужна должность или что-либо другое за счет жизней ваших детей", — говорится в заявлении Шотадзе, опубликованном на сайте главной прокуратуры.
При этом он отмечает, что "принятое судом решение является решением лишь первой инстанции и правовой процесс обязательно продлится". Он выразил уверенность, все виновные понесут наказание.
После заявления Шотадзе об отставке Саралидзе заявил журналистам, что требовал не только отставки главного прокурора, но и задержания всех тех, кто "сфальсифицировал результаты расследования".
"Не только Шотадзе, но и вся система фальсифицировала это дело. Все должны не только уйти в отставку, но и быть задержаны. Я буду тут (на митинге — ред.) до тех пор, пока все не понесут ответственность", — сказал Саралидзе.
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