Главный прокурор Грузии ушел в отставку

Руководитель главной прокуратуры Грузии Ираклий Шотадзе ушел в отставку, сообщается в четверг на сайте ведомства.

Такое решение он принял на фоне митинга у здания главной прокуратуры Грузии. Акции протеста начались после решения суда, вынесенного в четверг в связи с делом об убийстве несовершеннолетних во время разборки в декабре 2017 года.

Инициатором акции протеста стал Заза Саралидзе — отец убитого в центре Тбилиси в потасовке в декабре прошлого года 16-летнего подростка. Он считает, что прокуратура проводит расследование этого дела необъективно и покрывает одного из участников инцидента, сына бывшего сотрудника ведомства. В четверг Тбилисский городской суд оправдал одного из обвиняемых, а второму переквалифицировал обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства. Это вызвало гнев отца убитого подростка.

"Для меня как для главного прокурора особенно важным является доверие каждого гражданина в отношении государственных институтов… Одно дело правовая сторона, а другое — человеческий фактор. Я хочу лично обратиться к родителям погибших подростков и сказать, что я был и стою рядом с вами. Как главному прокурору и как отцу, мне не нужна должность или что-либо другое за счет жизней ваших детей", — говорится в заявлении Шотадзе, опубликованном на сайте главной прокуратуры.

При этом он отмечает, что "принятое судом решение является решением лишь первой инстанции и правовой процесс обязательно продлится". Он выразил уверенность, все виновные понесут наказание.

После заявления Шотадзе об отставке Саралидзе заявил журналистам, что требовал не только отставки главного прокурора, но и задержания всех тех, кто "сфальсифицировал результаты расследования".