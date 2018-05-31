Во время выступления Порошенко детям стало плохо

Во время выступления Порошенко в украинском лицее стало плохо нескольким детям

Во время линейки в Ямницком лицее в Ивано-Франковской области, куда приехал выступить с речью президент Украины Пётр Порошенко , нескольким детям стало плохо.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника управления информационной деятельности и коммуникации с общественностью Ивано-Франковской ОГА Владимира Джигиту.

«Нескольким детям стало плохо, несмотря на то, что было обеспечено большое количество воды для питья и дети находились в тени до начала мероприятия», — сказал он.

Уточняется, что, по предварительным данным, плохо стало троим детям.

Ранее знаменосцу почётного караула президента Украины стало плохо во время выступления Порошенко на праздновании годовщины Нацгвардии.