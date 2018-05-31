Ещё
Во время выступления Порошенко детям стало плохо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во время выступления Порошенко в украинском лицее стало плохо нескольким детям 

RT на русском 2 часа назад
Фото: © president.gov.ua
Во время линейки в Ямницком лицее в Ивано-Франковской области, куда приехал выступить с речью президент Украины Пётр Порошенко, нескольким детям стало плохо.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника управления информационной деятельности и коммуникации с общественностью Ивано-Франковской ОГА Владимира Джигиту.
«Нескольким детям стало плохо, несмотря на то, что было обеспечено большое количество воды для питья и дети находились в тени до начала мероприятия», — сказал он.
Уточняется, что, по предварительным данным, плохо стало троим детям.
Ранее знаменосцу почётного караула президента Украины стало плохо во время выступления Порошенко на праздновании годовщины Нацгвардии.
RT на русском: последние новости
Бабченко прокомментировал негативную реакцию британских СМИ на своё «воскрешение» В ЕС заявили о праве Украины защищать свои интересы Путин прокомментировал позицию США по «Северному потоку — 2»
Комментарии5  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С России сняли вину в уничтожении Boeing над Донбассом501
Нож в спину: Турция закроет американские базы24
Паспорта 1,5 млн россиян стали недействительными203
Россиянам предрекли массовое банкротство150
Михалков высказался о поразивших россиян доходах118
Видео
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
01:03
США начинают торговую войну с Европой
Экономика
03:58
Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Политика
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
01:00
Россиянам предрекли массовое банкротство
Личный счет Статьи
03:36
Назван возможный организатор покушения на Бабченко
Происшествия
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Другое
01:01
Отвратительная тварь ужаснула Сеть
Наука
07:10
Ставки по ипотеке стали еще ниже
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение