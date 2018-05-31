В ВСУ рассказали подробности поставок летального оружия НАТО

Литвы, Великобритании и Украина в этом году получила от США Канады летального оружия и других военных средств более чем на 40 миллионов долларов, сообщил в четверг на брифинге и.о. начальника главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ Валентин Левчик.

Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать. Тридцатого апреля стало известно, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin уже доставлены на Украину.

"В этом году мы получили уже материально-техническую помощь на сумму более чем на 45 миллионов долларов США, среди которых более 44 миллионов — это техническая помощь: противотанковые ракетные комплексы, станции контрбатарейной борьбы, приборы ночного видения и другое и около 500 тысяч долларов США гуманитарной помощи — это другие товары военного назначения. Какие страны? Это США, Литва, Великобритания, Канада", — приводит слова Левчика украинское информагентство УНИАН.

Также, по его словам, на протяжении 2014-2018 годов ВСУ получили помощь в виде материальных средств от 20 стран мира.